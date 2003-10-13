  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۳۷

امروز

در بازار بورس فلزات ميزان عرضه فولاد بيش از تقاضا بود

در بازار بورس فلزات تهران امروز دوشنبه ميزان عرضه مقاطع فولادي با 13 هزار و 400 تن بيشتر از ميزان تقاضا با هشت هزارو 600 تن رسيد.

 بابه گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، حجم معاملات  امروز بورس فلزات تهران با چهار هزار و 960 تن به ارزش 21 ميليارد و 549 ميليون و 280 هزار ريال بوده است.
بر اساس اين گزارش، ميزان مجموع عرضه محصولات فلزي  از سوي واحد هاي توليدي با 14 هزارتن در مقابل ميزان تقاضا از سوي خريداران با 9 هزارو 780 تن بوده است.
براساس همين گزارش ، در بخش فولاد عمده معاملات در زمينه انواع ورق بود و در بخش محصولات مسي هيچ معامله اي انجام نشد.
حجم معاملا ت در بخش انواع آلومينيم بيلت و شمش خالص هم 460 تن به ارزش شش ميليارد و 181 ميليون و 280 هزار ريال بود
بر اساس اين گزارش، ميزان عرضه در زمينه محصولات آلومينيومي حدود 600 تن در برابر يك هزار و 180 تن تقاضا از سوي خريداران قرارگرفت. 

 

کد مطلب 30447

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها