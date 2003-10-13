در بازار بورس فلزات ميزان عرضه فولاد بيش از تقاضا بود

بابه گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، حجم معاملات امروز بورس فلزات تهران با چهار هزار و 960 تن به ارزش 21 ميليارد و 549 ميليون و 280 هزار ريال بوده است.

بر اساس اين گزارش، ميزان مجموع عرضه محصولات فلزي از سوي واحد هاي توليدي با 14 هزارتن در مقابل ميزان تقاضا از سوي خريداران با 9 هزارو 780 تن بوده است.

براساس همين گزارش ، در بخش فولاد عمده معاملات در زمينه انواع ورق بود و در بخش محصولات مسي هيچ معامله اي انجام نشد.

حجم معاملا ت در بخش انواع آلومينيم بيلت و شمش خالص هم 460 تن به ارزش شش ميليارد و 181 ميليون و 280 هزار ريال بود

بر اساس اين گزارش، ميزان عرضه در زمينه محصولات آلومينيومي حدود 600 تن در برابر يك هزار و 180 تن تقاضا از سوي خريداران قرارگرفت.