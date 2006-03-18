برنامه رقابت هاي جايزه بزرگ "نيكولاي پتروف" اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين مسابقات تيم كشتي نفت اهواز قهرمان ليگ برتر كشتي فرنگي به نمايندگي از كشورمان شركت خواهد كرد.



برنامه اين مسابقات به شرح ذيل است:



17 مارس :

ورود تيم ها

وزن كشي اوزان 55 ،66، 84 و120 كيلو گرم



18 مارس:

مسابقات مقدماتي و فينال اوزان 55 ،66 ،84 و 120 كيلو گرم

وزن كشي اوزان 60 ، 74 و 96 كيلو گرم



19 مارس:

مسابقات مقدماتي و فينال اوزان 60 ، 74 و 96 كيلو گرم



20 مارس:

خروج تيم ها



رقابت هاي كشتي فرنگي جام جايزه بزرگ طلايي "نيكولاي پتروف" طي روزهاي 18 و 19 مارس (بيست وهفتم و بيست وهشتم اسفند ماه) در شهر صوفيه برگزار مي شود.