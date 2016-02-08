توسعه فرهنگی بافت حاشیه اردبیل مورد تأکید است

حمید لطف اللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به اینکه بافت حاشیه در اردبیل طی سال های اخیر رشد قابل توجه داشته است، اضافه کرد: این رشد بی توجه به ابعاد معماری، اصول شهرسازی و حتی قواعد شهرنشینی است.

وی تأکید دارد که چنین رشدی هم ساکنان بافت و هم سایر مناطق را دچار مشکل خواهد کرد و شهرداری به دنبال تعادل بخشی به مناطق مختلف شهری و ساماندهی بافت حاشیه است.

شهردار اردبیل به وسعت هزار و ۳۰۰ هکتاری بافت حاشیه اشاره کرد و افزود: نباید در این مناطق صرف ساخت و ساز عمرانی موردتوجه باشد و باید به توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز توجه کنیم.

لطف اللهیان از جمله برنامه‌های خود در این راستا را ارتقا سطح زندگی شهری ساکنان این مناطق دانست و تصریح کرد: اغلب ساکنان مهاجر هستند و تنها به شهرنشین تبدیل شده اند، در حالی که باید به شهروند تبدیل شوند.

وی ساخت فرهنگسراها، مراکز مادر و کودک و سایر فضاهای فرهنگی را در همین راستا دانست و افزود: شهرداری توسعه همگون امکانات در مناطق را دنبال می کند و اینطور نیست که به یک منطقه توجه شده و منطقه دیگری مورد غفلت واقع شود.

شهردار اردبیل موفقیت در دستیابی به توسعه شهری را منوط به توجه به توسعه فرهنگی شهر دانست و متذکر شد: حتی فعالیت عمرانی باید با پیوست فرهنگی انجام شود و با لحاظ نیازهای توسعه فرهنگی و اجتماعی موردتوجه قرار گیرد.