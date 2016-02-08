آسمان مشهد اخم هایش باز شد/وضعیت هوا سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه و همزمان با هشتمین روز از‌ ایام الله دهه فجر کیفیت هوای مشهد با شاخص کلی ۹۷ اِی. کیو. آی در وضعیت سالم قرار گرفت و غبار آلودگی تاحدودی از آسمان زدوده شد.

مدیر اجرایی مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس گزارش ایستگاه های سنجش کیفیت هوا، هوای امروز مشهد در ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح امروز با عدد شاخص ۹۷ اِی. کیو. آی و در وضعیت سالم قرار گرفت.

رضا اسماعیلی افزود: ایستگاه های سمزقند، کریمی، سرافرازان، خیام جنوبی و سجاد به ترتیب با اعداد شاخص ۱۴۸، ۱۴۳، ۱۳۶، ۱۱۶ و ۱۱۱ اِی. کیو. آی ایستگاه هایی است که وضعیت هوا را در آن محدوده در وضعیت هشدار و ناسالم برای گروه های حساس گزارش شدند.

وی با اشاره به اینکه ایستگاه های آوینی با عدد شاخص ۹۰، حرم مطهر ۸۳، تقی آباد ۸۲ اِی. کیو. آی ایستگاه های سالم امروز مشهد گزارش شده اند ادامه داد: ایستگاه نخریسی با عدد شاخص ۷۰، لشگر و ویلا ۶۸ و ایستگاه صدف ۵۴ اِی. کیو. آی دیگر ایستگاه های سالم امروز مشهد هستند.

افزایش روز های سالم

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در همین راستا از افزایش تعداد روزهای سالم و دارای هوای پاک در این کلانشهر خبر داد.

حمید صالحی در گفت و گو با مهر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰ روز هوای پاک داشتیم بیان کرد: این در حالیست که سال گذشته این رقم از ۲۷ روز تجاوز نکرد.

وی بیان کرد: با وجود اینکه در طی ماه های گذشته بسیاری از کلانشهر های کشور با مشکلات جدی در این حوزه روبرو بودند و حتی مجبور به تعطیلی مدارس در مقاطع مختلف شدند اما خوشبختانه آلودگی هوای مشهد به درجه اضطرار نرسید.

صالحی با بیان اینکه روزهای سالم طی امسال به ۲۴۶ روز رسیده اظهار کرد: سال گذشته این رقم ۲۳۸ روز بود.

وی همچنین به کاهش روزهای ناسالم اشاره کرد و گفت: روزهای ناسالم برای گروه های حساس نیز خوشبختانه از۵۱روز به ۳۳ روز کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عددشاخص کیفیت هوای پاک صفر تا ۵۰ اِی. کیو. آی، هوای سالم ۵۱ تا ۱۰۰ اِی. کیو. آی، ناسالم برای گروه های حساس(هشدار) ۱۰۱ تا ۱۵۰ اِی. کیو. آی، ناسالم برای تمام گروه ها(هشدار) ۱۵۱ تا ۲۰۰ اِی. کیو. آی، بسیار ناسالم (اضطرار) ۲۰۱ تا ۳۰۰ اِی. کیو. آی و خطرناک (بحران) بیشتر از ۳۰۰ اِی. کیو. آی است.