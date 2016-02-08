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۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۰۹

معصوم در دیدار با عشایر عراقی؛

سلاح تنها باید در انحصار دولت باشد

سلاح تنها باید در انحصار دولت باشد

رئیس جمهوری عراق در دیدار با عشایر این کشور ضمن قدردانی از نقش آنها در مبارزه با داعش تاکید کرد که سلاح تنها باید در انحصار دولت عراق باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق شب گذشته از عشایر عراق خواست که سلاح های سبک و سنگین خود را کنار بگذارند تا این موضوع تنها در انحصار دولت عراق باشد.

دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: جمعی از شیوخ عشایر عراق با فؤاد معصوم در کاخ ریاست جمهوری بغداد دیدار کردند.

فؤاد معصوم در این دیدار بر نقش عشایر عراق در حمایت از دولت و نهادهای مدنی و کمک به آنها در مقابله با چالش های اقتصادی تاکید کرد. وی همچنین از ایثار و جانفشانی های عشایر عراق در رویارویی با گروه تروریستی داعش قدردانی کرد.

کد مطلب 3044734
سمیه خمارباقی

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