سلاح تنها باید در انحصار دولت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق شب گذشته از عشایر عراق خواست که سلاح های سبک و سنگین خود را کنار بگذارند تا این موضوع تنها در انحصار دولت عراق باشد.

دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: جمعی از شیوخ عشایر عراق با فؤاد معصوم در کاخ ریاست جمهوری بغداد دیدار کردند.

فؤاد معصوم در این دیدار بر نقش عشایر عراق در حمایت از دولت و نهادهای مدنی و کمک به آنها در مقابله با چالش های اقتصادی تاکید کرد. وی همچنین از ایثار و جانفشانی های عشایر عراق در رویارویی با گروه تروریستی داعش قدردانی کرد.