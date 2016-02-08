گلایه شهردار قم از کندی اجرای پروژه تقاطع شهدای ۱۵ خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیاننژاد در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به انتقاد یکی از اعضای شورا از کندی روند امور در ساخت تقاطع شهدای ۱۵ خرداد، ضمن پذیرش این نقدها ابراز داشت: ما در شهرداری کوشش بسیاری کردیم که این پروژه روال خودش را داشته باشد اما این امر محقق نشد.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری که قرارداد ساخت تقاطع شهدای ۱۵ خرداد دارد، گفت: علت اینکه پروژهای مانند تقاطع عمار یاسر و امام علی حتی در شبها هم فعالیت دارد این است که قالب کار درست دیده شده است.
شهردار قم افزود: ما در جریان ساخت تقاطع سه سطحه ۱۵ خرداد از تذکر و صحبت و مراجعه به پیمانکار خسته شدهایم و همه این تلاشها بی فایده بوده است چرا که یک هفته کار سرعت خوبی میگیرد و دوباره به مسیر قبل باز میگردد.
وی گفت: در رابطه به این پروژه دو راه داریم یکی اینکه پیمانکار را از طریق ماده ۴۶ یا ۴۸ خلع ید کنیم و یا اینکه سعی کنیم با این شرایط تا حدی کنار بیاییم و در همین قالب کار را پیش ببریم.
مشکلات خلع ید پیمانکار
سقائیاننژاد با اشاره به اینکه خلع ید پیمانکار حداقل یک سال کار را عقب میاندازد تا پیمانکار بعدی وارد کار شود، اظهار داشت: مرتب از سوی استاندار و معاون عمرانی وی فشار میآوریم و ۲۵ درصد کار را از پیمانکار گرفتیم. از هر حربهای استفاده کردیم تا پروژه راه بیفتد اما قالب اشتباه بود.
وی افزود: قالب قراردادی که برای این طرح بسته شده قالبی نیست که کارفرما بتواند خوب کار کند و چارهای نداریم یا ببریم یا همین شکل کار انجام دهیم.
به گفته وی پیشرفت فیزیکی این پروژه که در تقاطع میان خیابان ۱۵ خرداد و بلوار عمار یاسر قرار دارد و ترافیک بسیاری در این مسیر ایجاد کرده، ۵۲ درصد است.
نقشآفرینی سازمان عمران نوسازی شهرداری
بر اساس اظهارات شهردار قم، ۲۵ درصد این پروژه به عهده سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم گذاشته شده و پیمانکار که همان بنیاد تعاون ارتش است، باید حدود ۲۳ درصد کار را پیش ببرد اما باز هم توان محدودی در این مجموعه وجود دارد.
وی اضافه کرد: همین مشکل را در تقاطع میثم هم داریم چرا که پیمانکار یک مجموعه است.
سقائیاننژاد گفت: اگر بر اساس ماده ۴۶ و ۴۸ پیمانکار را خلع ید کنیم برای ما خیلی راحت تر است اما یک سال طول میکشد تا دوباره کار بر روال بیفتد.
وی با اشاره به اینکه این پروژه صد درصد تهاتری بوده و قرار بوده شهرداری به ازای آن ملک در اختیار پیمانکار بگذارد، افزود: از نظر مباحث ملکی ما عقب نیستیم و کار طبق روال طی شده است و موانع مالی برای پیشرفت کار وجود ندارد.
روند مطلوب تقاطع سه سطحه عمار یاسر
در ابتدای جلسه مصطفی سعادت طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم به روند پیشرفت پروژههای عمرانی سطح شهر اشاره کرد و گفت: دو تقاطع غیر همسطح به طور همزمان در منطقه یک در حال اجرا است که از روند پیشرفت امور در تقاطع عمار یاسر کمال رضایت را داریم.
وی اظهار داشت: در کنار این پروژه تقاطع سه سطحه عمار یاسر و ۱۵ خرداد را داریم که وضعیت مناسبی ندارد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم گفت: این پروژه حتی در ابتداییترین مسائل دچار ضعف است و انتظار داریم شهرداری با مدیریت مناسب این را به انجام برساند.
وی با اشاره به اینکه این پروژه نیاز به حمایت فنی بیشتر دارد، گفت: ناظرین مقیم باید پیوسته در این پروژه وجود داشته باشند.
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