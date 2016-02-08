پست اینستاگرامی ضرغامی درباره آب پرتقال!

ضرغامی نوشته است: برخلاف خیلی مرد ها ، تنها کاری که در آشپزخانه از دستم برمی آید فقط درست کردن نیمرو و املت و گرفتن آب پرتقال به صورت دستی است! حتی ظرف ها را هم اجازه ندارم بشویم . می گویند بلد نیستم و غذا و چربی به ظروف باقی می ماند . البته این از الطاف خفیه است ! تصویر مربوط به آخرین عملکردم در گرفتن آب پرتقال است . پرتقال های خونی را مستقلا آب گرفتم. اگر از مردم بپرسند محتوای قرمز رنگ ظرف سمت چپ چیست ، کمتر کسی در اولین اظهار نظرش می تواند قضاوت صحیح کند. در حالی که واقعیت جلوی چشم ما قرار دارد طور دیگری می فهمیم.آیات و روایات ما مشحون از مذمت قضاوت های نابجاست .حضرت امیر (ع) می فرمایند اگر شب قبل ، انسانی را در حال گناه دیدی ، امروز به چشم گناهکار به او نگاه نکن ، شاید توبه کرده باشد . (نقل به مضمون).متاسفانه در زندگی فردی ، اجتماعی و حکومتی مکررا خطای در قضاوت داریم. در حالی که حاضر نیستیم به خودمان یک سوزن بزنیم ، مرتبا جوالدوزمان به تن این و آن می خورد! در منزل ما چند تایی از این ظرف ها هست که برای بستنی و آبمیوه خوری استفاده می شود . سخت گیری نکنید ! و نگویید شبیه چیز دیگری است!! آدم ها را از واقعیت خودشان نترسانیم!