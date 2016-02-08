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۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۸

در ۱۰ ماهه اول امسال ؛

تولید خودرو از ۷۸۲ هزار دستگاه گذشت

تولید خودرو از ۷۸۲ هزار دستگاه گذشت

براساس اعلام وزارت صنعت، در ۱۰ ماهه اول امسال تولید انواع خودرو به ۷۸۲ هزار و ۶۲۲ دستگاه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در۱۰ ماهه منتهی به دی امسال، تولید انواع خودرو از سوی خودروسازان داخلی کشور، به ۷۸۲ هزار و ۶۲۲ دستگاه رسیده است. در این مدت خودروهای سواری نیز به تعداد ۷۱۶ هزار و ۹۳۹ دستگاه تولید شده است .

در ۱۰ ماهه اول امسال به تعداد ۵۶ هزار و ۳۵۳ دستگاه وانت، ۸ هزار و ۳۲۷ دستگاه کامیون، ۵۶۱ دستگاه اتوبوس و ۴۴۲ دستگاه مینی بوس تولید شده است. در دی ماه امسال نیز به تعداد ۹۹ هزار و ۷۷۶ دستگاه انواع خودرو و به تعداد ۹۰ هزار و ۷۳۸ دستگاه خودروی سواری تولید شده است.

همچنین در دی ماه امسال، وانت به تعداد ۸ هزار و ۳۱۷ دستگاه، کامیون به تعداد ۶۸۲ دستگاه، اتوبوس به تعداد ۱۸ دستگاه و مینی بوس به تعداد ۲۱ دستگاه تولید شده است.

کد مطلب 3044797

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