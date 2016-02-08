محمد مصطفی نجفیان درگفت‌وگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه این شرکت براساس مصوبه دولت بابت هر کیلو وات ساعت مصرف مشترکین خانگی ۳۰ ریال دریافت می‌کند، گفت: این هزینه دریافتی صرف توسعه برق رسانی به روستاها و روشنایی معابر و نیز انرژی‌های نو در سطح کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد کل مشترکین برق استان را مشترکین خانگی تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: سهم فروش انرژی در استان نسبت به سایر نقاط کشوربسیار پایین‌تراست.

وی ادامه داد: علارغم شرایط مذکور با اقداماتی که در استان انجام شد توانستیم بیشترین سهم را از محل تبصره ۱۱ قانون بودجه به منظور دریافت اعتباراتی برای توسعه انرژی‌های نو در استان دریافت کنیم.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان افزود: سال گذشته ۸۰ میلیارد ریال، و از ابتدای امسال تاکنون هم ۶۰ میلیارد ریال اعتبار جذب شده و پیش بینی می شود تا ۱۲۰ میلیارد ریال هم برسد و از این رو اعتبار لازم جهت توسعه انرژی های نو در استان وجود دارد.

نجفیان بیان کرد: متاسفانه علی‌رغم تبلیغات گسترده‌ای که در خصوص بخشنامه مشارکت بخش خصوصی خانگی در زمینه نصب یک کیلو وات انرژی خورشیدی صورت گرفت ولی استقبال لازم از سوی مشترکین خانگی به عمل نیامد.

وی اظهارداشت: با مکاتبات انجام شده توانستیم موافقت لازم برای تخصیص سهمیه ۶۰ کیلو واتی انرژی خورشیدی به ادارات و دستگاه‌های اجرایی را اخذ کنیم و خوشبختانه با استقبال مناسب ادارات و دستگاه های اجرایی ۴۷ کیلو وات از ظرفیت اشاره شده ظرف دو سال گذشته به بهره برداری رسیده است.

وی عنوان کرد:از جمله پروژه‌های اجرا شده در سال جاری می‌توان به نصب ۲۰KV انرژی خورشیدی در شرکت گاز استان، ۱۰KV بانک کشاورزی استان، ۵KV در دانشگاه کردستان، ۵KV در اتفاقات برق سنندج و ۵KV در ساختمان اداره برق و اتفاقات دهگلان و ۵KV در دبیرستان فرزانگان بیجار اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: در مجموع برای اجرای تعداد پروژه مذکور دراستان حدود بیش از ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

نجفیان افزود: با توجه به رویکردی که در کشور برای استفاده از انرژی های نو وجود دارد، می توان از ظرفیت‌های قانون بودجه و نیز پتانسیل‌هایی که در زمینه استفاده از انرژی های خورشید و باد در استان وجود دارد استفاده کرد.

وی عنوان کرد: انتظار می‌رود تبلیغات و اطلاع‌رسانی لازم برای استفاده از انرژی های نو از سوی دستگاه های ذیربط به ویژه استانداری، فرمانداری، صدا و سیما و سایر رسانه‌ها انجام شود.

احداث مزرعه بادی در منطقه زرینه

وی ادامه داد: مطالعات ظرفیت سنجی انرژی باد در سه نقطه استان انجام شده که خوشبختانه نتایج خوبی در دو دکل زرینه که سرعت باد در آن مناطق در حدود ۶ الی ۷ متر بر ثانیه است به دست آمده که نیازمند سرمایه گذاری های کلان است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: دو شرکت خارجی نیز آمادگی خود را در زمینه سرمایه‌گذاری در این موضوع اعلام کردند ولی با توجه به محدودیت های قانونی نیازمند مشارکت بخش خصوصی داخلی نیز در این رابطه هستیم.

نجفیان ادامه داد: تاکنون با دو پیمانکار داخلی نیز صحبت‌های اولیه نیز انجام شده و امید است با به نتیجه رسیدن این مذاکرات در آینده شاهد احداث مزرعه بادی در این منطقه باشیم.

وی به مطالعات بادسنجی ایستگاه آبیدر اشاره کرد و ادامه داد: مطالعات بادسنجی ایستگاه آبیدر هنوز به نتیجه لازم نرسیده و نیاز به تکنولوژی‌های جدیدتر برای استفاده از ظرفیت نیروگاه بادی سنندج وجود دارد.

وی افزود: در منطقه قروه و دهگلان با توجه به سرعت مناسب باد پیش بینی می‌شود قابلیت نصب انرژی بادی در این مناطق فراهم باشد و قرار است در این مناطق نیز دکل بادسنجی نصب شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به تغییر شرایط استفاده از سوبسید ۵۰ درصدی برای استفاده از انرژی های نو بیان کرد: در شرایط جدید کل سرمایه گذاری از سوی مشترک انجام می شود اما شرایط فروش انرژی برق تولیدی به شرکت توزیع به نیابت از توانیر به قیمت ۱۰ برابر فروش فراهم است.

نجفیان اظهارداشت: مشترک می تواند مازاد برق تولیدی خود را به قیمت ۶۰۰ الی ۷۰۰ تومان به شرکت توزیع بفروشد و از این رو برگشت سرمایه بسیار سریع خواهد شد و در آینده نزدیک به سود دهی نیز خواهد رسید.