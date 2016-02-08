تمامی خیابان های سطح شهر سنندج برف روبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش رخزادی صبح امروز دربازدید از عملیات برف‌روبی معابر سطح شهر در جمع خبرنگاران گفت: در پی بارش برف در شب گذشته تمامی نیروهای ستاد برف روبی این شهرداری در مناطق سه گانه و نواحی منفصل شهری در آماده باش کامل بودند.

وی بیان کرد: با توجه به حجم قابل ملاحظه برف ابتدا کار برف روبی کمربندی های سطح شهر نظیر کمربندی آبیدر، زاگرس و کمربندی دکتر حسینی انجام شد.

وی اظهارداشت: با توجه به کاهش سرما در شب گذشته و همچنین برای جلوگیری از تخریب آسفالت خیابانهای اصلی سعی کردیم با ماشین آلات برف روبی عملیات برف روبی معابر اصلی را انجام دهیم.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج با بیان اینکه در حال حاضر کار برف روبی معابر و خیابان های اصلی خاتمه یافته است،عنوان کرد: با تلاش ۵ ساعته کارکنان خدوم و زحمتکش ستاد برف روبی این شهرداری تردد در تمامی خیابان های سنندج روان است.

رخزادی اظهارداشت: در بسیاری از معابر و خیابان های شیبدار سطح شهر برای جلوگیری از بروز حوادث علاوه برف روبی نمک پاشی هم صورت گرفت.