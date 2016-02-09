این دانشجویان شانس کار بیشتری دارند

ایسنا نوشت: بر اساس آمارها هر یک درصد رشد اقتصادی به طور متوسط حدود 100 هزار شغل ایجاد میکند اما ایجاد همین میزان شغل در بخشهای مختلف دستکم به رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد.
بسیاری از کارشناسان امیدوارند که با اجرای برجام و برداشته شدن تحریمها، رشد اقتصادی ایران تا 5 درصد افزایش یابد و با جذب سرمایههای خارجی، زیرساختهای رشد اقتصادی، بهره وری نیروهای انسانی و رونق بازار کار در کشور فراهم شود.
به گفته وزیر کار، سالانه باید یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود و دولت برای این هدفگذاری برنامه ریزی کرده است.
اگر چه وزارت کار متولی ایجاد شغل نیست و سیاستگذاری در حوزه اشتغال و روابط کار جزو وظایف آن به شمار میرود اما اخیرا طرحی را در شورای عالی اشتغال به تصویب رسانده که بر اساس آن دانشجویان ضمن تحصیل در دانشگاه، دورههای آموزش مهارتی هم می بینند. این طرح که آموزشهای دوگانه نام دارد در چند دانشگاه اجرا شده است.
آنطور که علی ربیعی میگوید به دلیل تاکید رییس جمهوری که دانشجویان از همان ترم ورودی آموزشهای مهارتی را بگذارنند چنین طرحی تدوین شده است تا از طریق اجرای آن دانشجویان شغل آینده خود را پیشبینی کنند و بتوانند در کنار دروس تئوری، مهارتهای عملی لازم برای ورود به بازار کار را فرا بگیرند تا بر اساس آموزشهایی که فرا می گیرند به نیازهای شغلی آنها در آینده پاسخ گفته شود.
طرح دیگری که وزارت کار در دست دارد، بومی سازی آموزشهای مهارتی در نقاط محروم و کمتر توسعه است به نحوی که با اجرای آن در مناطق مختلف متناسب با امکانات و ظرفیتهای موجود برای افراد بومی آن مناطق شغل ایجاد شود که البته سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در این زمینه وارد عمل شده و در قالب آموزشهای سیار به آموزش مهارتی روستاییان ساکن در مناطق محروم پرداخته است.
تحلیلگران بازار کار بر این باورند که تاکنون به موضوع آموزش نیروی کار متناسب با فضای کسب و کار توجه جدی نشده و همین امر در افزایش بیکاری موثر بوده است اما در این بین آنچه بیش از هر چیز در جریان ورود به فضای کسب و کار اهمیت یافته، مقوله مهارت آموزی است.
به زعم آنها، راه نجات کشور از معضل بیکاری در افزایش توان مهارتی دانشجویان و دانش آموختگان است و اگر مهارت آموزی در آنها نهادینه شود اقتصاد کشور مسیر رشد و توسعه خود را با سرعت طی می کند و این رشد، همان مقدمه ای است که برای ایجاد شغل در کشور به آن نیاز داریم.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس بازار کار معتقد است: برای توسعه مهارت آموزی باید ارتباط کارجویان با بدنه بازار کار شکل بگیرد و اگر میخواهیم کارآفرینان و دانش آموختگان در بازار کار نقش آفرینان قابل و موثری باشند باید آنها را از حمایتهای مالی و مشاورهای محروم نکنیم و در کلام باور داشته باشیم.
او با تاکید بر تاثیر آموزشهای مهارتی در اشتغال پایدار میگوید: نیروهای جوانی که فارغ التحصیل میشوند اگر مهارتهای اشتغال را همزمان با گذراندن دورههای تئوری در دانشگاهها بیاموزند شانس بیشتری برای ورود به بازار کار دارند و به نظر میرسد که دانشگاههای علمی کاربردی بیشترین تاثیرگذاری را در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازارهای کار داشته باشند.
این کارشناس بازار کار درباره رونق بازار اشتغال پس از برجام نیز میگوید: دولت بر این باور است که با اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها، فضا برای حضور سرمایهگذاران خارجی باز خواهد شد و زمانی که سرمایههای خارجی جذب بازار کار کشور شود اهداف و برنامههای دولت برای اشتغالزایی نیز محقق خواهد شد اما این اتفاق زودتر از پایان نیمه اول سال رخ نمیدهد و آن زمان اگر پیشبینیها درست پیش برود می توانیم اثرات برداشتن تحریمها را در بازار کار ببینیم.
به گزارش ایسنا، امروزه بحران بیکاری در تمام کشورها یک چالش اساسی تعبیر می شود و دولتها در تلاشند تا این چالش را در کوتاهترین زمان ممکن و با استفاده از برنامههای بلندمدت و کوتاه مدت برطرف کنند؛ هر چند به گفته کارشناسان امر، بیکاری مقولهای نیست که در کوتاه مدت ریشه کن یا مهار شود و کاهش نرخ آن مستلزم ارائه برنامههای مدوّن و عملیاتی و اجرای طرح های موثر در اشتغالزایی است.
تحلیلگران بازار کار معتقدند وجود 4.5 میلیون دانشجوی آماده ورود به بازار کار و همین میزان تحصیلکرده بیکار در کشور زنگ هشداری برای مسئولان و متولیان امر اشتغال است تا بیش از هر چیز وجود یک سیاستگذاری مشخص و مدوّن در این بخش را در دستور کار قرار بدهند.
انتظار میرود با توجه به برنامههای پیشبینی شده دولت، شرایط جدید اقتصاد ایران و افقهای روشن پسا برجام و پسا تحریم، بازار کار در سر بالایی رونق و شکوفایی قرار بگیرد و وعده تک رقمی شدن نرخ بیکاری که دولت با جدیّت درصدد دستیابی به آن است جامه عمل بپوشد.
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