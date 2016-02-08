تصادف مرگبار در بزرگراه امام علی(ع)/۲ نفر مصدوم و یک نفر جان باخت

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این تصادف بامدادی افزود: ساعت ۵:۵۰ بامداد امروز وقوع حادثه تصادف در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی(ع) زیر پل شهید محلاتی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله مأموران دو ایستگاه به همراه تجهیزات ایمنی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه جرثقیل خاور با انتهای یک کامیون کمپرسی به دلیل نامشخصی به شدت برخورد کرده و کامیون نیز با یک دستگاه خودروی سواری پراید برخورد کرده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت: راننده خودروی پراید که مردی ۵۵ ساله بود، دچار مصدومیت شده و توسط رانندگان خودروهای عبوری، از داخل خودروی مچاله شده، بیرون آورده شده بود.

ملکی تصریح کرد: دو نفر سرنشین جرثقیل خاور که در اتاق ویران شده‌ خودرو محبوس شده بودند، با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی، توسط آتش‌نشانان از خودرو خارج شده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه شدند.

وی با اشاره به اینکه راننده جرثقیل خاور که یک جوان ۱۹ ساله بود، مصدوم و دیگر سرنشین خودرو که مردی ۴۵ ساله بود، جان خود را از دست داد، گفت: با انتقال جسد به پزشکی قانونی، خودروها به محلی امن منتقل شده و در ساعت ۷:۲۲ عملیات امدادرسانی به پایان رسید.