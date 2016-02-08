رایزنی های «ولد الشیخ» برای از سرگیری مذاکرات حل بحران یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران یمن با عبدالملک المخلافی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه یمن در ریاض پایتخت عربستان سعودی دیدار کرد.

طرفین در این دیدار درباره از سرگیری مذاکرات حل بحران یمن رایزنی کردند. آخرین تحولات یمن و اقداماتی که زمینه را برای برگزاری دور جدید مذاکرات و اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت فراهم می کند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ایجاد گذرگاه های امن برای ارسال کمک های انسانی به یمن و رفع محاصره برخی شهرهای این کشور از دیگر موضوعات مورد بررسی در این دیدار بود.