اخبار كوتاه اجتماعي

* دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ديدار با گروه علمي - پژوهشي فرانسه گفت : اساس برنامه كاهش تقاضا به عنوان استراتژي مبارزه با مواد مخدر بر فعاليتهاي علمي و پژوهشي قرار دارد و ما علاقمند به انجام فعاليتهاي مشترك در اين زمينه با فرانسه هستيم .

* روابط عمومي و بين الملل شوراي اسلامي شهر تهران اعلام كرد : بيست چهارمين جلسه علني اين شورا فردا برگزار مي شود . در اين جلسه طرح الزام شهرداري تهران به شناسايي و جمع آوري بي خانمان ها و متكديان ، بررسي لايحه محاسبه دريافتها بهاي خدمات شهري به ماخذ سال 1381 و همچنين بررسي درخواست استعلام صنف تالارهاي پذيرايي در خصوص اخذ عوارض از آنها و ... رسيدگي خواهد شد .

* به مناسبت هفته كاهش بلاياي طبيعي ، از سوي كارگروه ملي آمادگي سوانح و با مشاركت جمعيت هلال احمر ، كنفرانس بين المللي حوادث و سوانح فردا در دانشكده امير كبير برگزار مي شود .

* به مناسبت ميلاد فرخنده امام زمان ( عج ) خوابگاه شبانه روزي مرحوم وحيد دستجردي در مشهد مورد بهره برداري قرار گرفت . به گزارش روابط عمومي كميته امام خميني اين خوابگاه جهت استفاده دانش آموزان نيازمند در زميني به وسعت 1400 متر مربع و با زير بناي يك هزار و 163 متر مربع شامل خوابگاه ، سالن اجتماعات ، نماز خانه ، سالن عذا خوي ، سالن ورزش و ديگر فضاهاي آموزشي مورد نيار احداث و گنجايش پذيرايي 90 دانش آموز را دارد .

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