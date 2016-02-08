هم اندیشی علمی «اسلام و جوان غربی: چالش ها و چشم اندازها»

به گزارش خبرگزاری مهر، متعاقب دو اقدام تروریستی در کشور فرانسه و از سرگیری ترویج پروژه اسلام هراسی از سوی برخی از کشورهای غربی، دو نامه به قلم رهبر معظم انقلاب به عموم جوانان غربی صادر شد. لزوم بررسی و بازخوانی این دو نامه و تبیین جهات علمی آن در داخل و خارج کشور، دستگاه های علمی و فرهنگی دغدغه مند را به برگزاری یک هم اندیشی علمی همراه با ارایه مقالات رهنمون گردید.

در نظر است اين هم اندیشی در روز دوشنبه مورخ ۱۷ اسفند ماه سال جاری از ساعت ۸ تا ۱۷:۳۰ با حضور یکصدتن از اساتید دانشگاه و حوزه، اندیشمندان و نخبگان و نمایندگان رسانه ها و خبرگزاری ها در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در محل دانشگاه تهران برگزار شود.

در این هم اندیشی، آیت الله علی اکبر رشاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش افتتاحیه و دکتر جواد لاریجانی، معاون بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در بخش اختتامیه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت؛ همچنین در این هم اندیشی حدود ده مقاله علمی توسط برخی از محققان مطرح کشور ارایه خواهند شد.

مقالات این هم اندیشی از ویژگی های زیر برخوردار خواهند بود:

1- دارا بودن اتقان علمی و استناد به متن نامه های مقام معظم رهبری به جوانان غربی،

2- ابتناء مفاد مقالات بر دیدگاه های مقام معظم رهبری،

3- داشتن رویکرد تطبیقی و نقد دیدگاهای معارض،

4- برخورداری از ساختار منطقی و علمی متناسب با مقالات علمی پژوهشی.

امید می رود پس از برگزاری این هم اندیشی (مجموعاً حدود سی مقاله) در قالب یک مجموعه مقالات منتشر شود. در برگزاري این همایش دستگاه‌هايي همچون سازمان تبليغات اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، مركز مطالعات فرهنگي و هنري شهر تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تهران و .... همکاری و مشاركت خواهند داشت.

لازم به ذکر است حجت الاسلام علی ذوعلم دبیری علمی این هم اندیشی را عهده دار هستند و دبیرخانه آن در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مستقر است.

ساختار علمي موضوعي (محورها و عناوين پیشنهادی مقالات) هم‌انديشي علمی «اسلام و جوان غربی: چالش ها و چشم اندازها » به شرح زیر است:

الف) برگرفته از نامه‌ها

۱. جوان و شناخت اسلام

۱ـ۱. راهكارهاي بيدارسازي فطرت حقيقت‌جو در جوانان غرب

۲ـ۱. دغدغه‌هاي فكري جوانان غربي و جايگاه معنويت و اسلام در آن

۳ـ۱. تصوير اسلام نزد جوانان غربي

۱-۴. غرب و جلوگيري از آگاهي عمومي جوانان نسبت به اسلام/ نقش پيشداوري‌ها، تبليغات منفي و ابزارهاي نوين ارتباطاتي

۵ـ۱. منطق شناخت مستقيم و بي‌واسطة ماهيت اسلام

۶ـ۱. ماهيت و مختصات اسلام در قرآن و تاريخ و سيره پيامبر(ص)

۷ـ۱. ماهيت و مختصات تمدن علمي و فكري اسلام؛ مطالعه تاريخي

۸ـ۱. نقش جوانان غربي در تحولات آينده غرب

۲. افراطي‌گري، خشونت و تروريسم/ اسلام‌هراسي

۱ـ۲. گسترة عملكرد تروريسم در دنياي غرب و جهان اسلام

۲ـ۲. اسلام، قرباني وحشت‌افكني و خشونت؛ مطالعه تاريخي

۳ـ۲. غرب و حمايت از تروريسم در منطقه

۴ـ۲. نظام‌هاي سياسي عقب‌مانده مورد حمايت غرب در منطقه و حمايت از تروريسم تكفيري

۵ـ۲. ريشه‌هاي فرهنگي پيدايش داعش

۶ـ۲. غرب و حمايت از تروريسم دولتي (اسرائيل): نقش دولت‌هاي غربي و نهادهاي ظاهراً مستقل بين‌المللي

۷ـ۲. رابطه غرب، افراطي‌گري و تروريسم

۸ـ۲. غرب و برخورد دوگانه با تروريسم: تروريسم خوب و تروريسم بد

۹ـ۲. زمينه‌ها و عوامل گرايش جوانان غربي به تروريسم در منطقه

۱۰ـ۲. آفات مبارزه (برخورد) سطحي و عجولانه غرب با تروريسم و دفاع از وضعيت مسلمانان مقيم غرب

۱۱ـ۲. خاصيت بازگشت‌پذيري فردي و جمعي ظلم

۱۲ـ۲. اسلام و نفي خشونت و تروريسم

۳. بيداري اسلامي و مردم‌سالاري پويا

۱ـ۳. غرب و برخورد دوگانه (منطق متناقض) با جنبش‌هاي بيداري اسلامي

۲ـ۳. غرب و سركوب انديشه‌هاي مردم‌‌سالارانه پويا در منطقه

۳ـ۳. ضرورت تفكيك بين بيداري اسلامي و تروريسم براي جوانان غربي

۴ـ۳. پويايي و اثرگذاري اسلام در دنياي امروز

۴. هجمة نظامي و فرهنگي غرب

۱ـ۴. هجمه نظامي غرب به جهان اسلام در عصر حاضر و ابعاد خسارات آن

۲ـ۴. مباني و ريشه‌هاي سياست‌هاي فرهنگي غرب و نقش آنها در هجمة نرم و خاموش

۳ـ۴. جهت و منطق مقابله با تهاجم فرهنگي (برخورد با محصولات شبه‌هنري غربي)

۵. فرهنگ و پيوندهاي فرهنگي

۱ـ۵. فرهنگ‌هاي ملّي و بومي و مسئله هويت

۲ـ۵. شبيه‌سازي و همانندسازي فرهنگي غرب

۳ـ۵. انواع و پيامدهاي پيوندهاي فرهنگي بين‌المللي: طبيعي و محترمانه/ ناهمگون و تحميلي

۴ـ۵. رابطه پيوندهاي فرهنگي ناهمگون و تحميلي و پديدة تروريسم

۵ـ۵. ناكارآمدي فرهنگ غرب در جايگزيني با فرهنگ‌هاي بومي و ملّي

۶. ماهيت و مؤلفه‌هاي فرهنگ غرب

۱ـ۶. مؤلفه‌هاي اصلي فرهنگ كنوني غرب: ستيزه‌جويي، ابتذال و معناگريزي (عوامل و ريشه‌ها)

۲ـ۶. جايگاه فرهنگ كنوني غرب در غرب (نقد و تحليل)

۷. تاريخ و مشي سياسي دولت‌هاي غربي

۱ـ۷. منافع دولت‌هاي غربي در تعامل با ساير ملل و ارزش‌هاي اخلاقي (سودگرايي و اخلاق)

۲ـ۷. مشي سياسي دولت‌هاي غربي: جدايي از مسير صداقت و درستي

۳ـ۷. تاريخ سياسي غرب و پروژه اسلام‌هراسي

۴ـ۷. غرب و تبعيض‌هاي ديني، عقيدتي و نژادي

۵ـ۷. تصوير مشي سياسي دولت‌هاي غربي در قبال ديگر ملت‌ها و فرهنگ‌ها در تاريخ‌نگاري‌هاي جديد

۶ـ۷. بازنگري در وجدان (خودآگاهي) جمعي غرب: تجربة تاريخي

۷ـ۷. تاريخ انتقادي غرب در غرب

۸. غرب و اسلام

۱ـ۸. غرب و شناخت حقيقت اسلام

۲ـ۸. آينده‌نگاري نظام جهاني (با نگاه مثبت)

۹. تعامل جهان غرب با جهان اسلام

۱ـ۹. خدمات اسلام به غرب (وامداري غرب به اسلام)؛ تجربه تاريخي

۲ـ۹. تعامل صحيح و شرافتمندانه: رابطه مطلوب جهان غرب با جهان اسلام

۳ـ۹. چشم‌انداز (تصوير آينده) تعامل كنوني جهان غرب با جهان اسلام

ب) درباره نامه‌ها (مباني نظري)

۱. معناي غرب

۲. مباني نظري فرهنگ غرب

۳. ماهيت و مؤلفه‌هاي هويت غرب معاصر

۴. غرب و معنويت

۵. غرب، خشونت و تروريسم

۶. تاريخ استعمار غرب (قديم / نو / فرانو)

۷. رويارويي غرب معاصر با جهان اسلام

۸. انحاء تعامل اسلام و غرب (سازش، مقابله، تعامل صحيح و شرافتمندانه)

۹. مدل مطلوب تعامل اسلام و غرب (مباني / الزامات / راهكارها)

۱۰. تمدن علمي و فكري اسلام (مباني / ماهيت / مختصات)

۱۱. اسلام آمريكايي و اسلام ناب

۱۲. مردم‌سالاري پويا (مباني / ماهيت / مختصات)

۱۳. امنيت در نظام سياسي غرب و اسلام

۱۴. تقويت امنيت ملي در نامه‌ها

۱۵. دلالت‌هاي نامه‌ها براي نوع تعامل ما با جوانان داخل كشور