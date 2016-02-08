اجرای قریب الوقوع حکم اعدام برادر زاده شیخ نمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «علی النمر» برادر زاده شیخ نمر در جریان تظاهرات اعتراض آمیز علیه آل سعود در سال ۲۰۱۱ شرکت کرد و دولت سعودی وی را در سال ۲۰۱۲ دستگیر و روانه زندان کرد.

چندی پیش دولت سعودی در اقدامی نابخردانه شیخ باقر النمر روحانی مبارز شیعی را همراه با ۴۶ نفر دیگر اعدام کرد و این اقدام سعودیها با تظاهرات اعتراض آمیز مسلمانان بویژه شیعیان جهان روبرو شد.

روزنامه انگلیسی «دیلی میل» به نقل از «ام بکر» مادر علی النمر نوشته است: علی پسر من در تظاهرات اعتراض آمیز بر علیه خاندان آل سعود شرکت داشت و در حال حاضر در زندان سعودیها بسر می برد. من نگران هستم که حکومت سعودی پسرم را به جرم اینکه برادر زاده شیخ نمر است اعدام کند.

مادر علی النمر در ادامه گفته است: من به تازگی باخبر شدم که دولت سعودی دو سال پیش پسر من را به اعدام محکوم کرده است. پلیس با اعمال زور از پسرم اعتراف گرفته است.