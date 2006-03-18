  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۱۵

دكتر صادقي كارگردان تئاتر:

انتخاب موضوعات نمايشي مرتبط با گذشته در جذب مخاطب مؤثر است

انتخاب موضوعات نمايشي مرتبط با گذشته در جذب مخاطب مؤثر است

جذب مردم به تئاتر در گرو انتخاب موضوعاتي است كه با ميراث گذشته ارتباط دارد با انتخاب موضوعاتي كه با ميراث كهن ما مرتبط هستند، هنرمندان تئاتر به سوي مردم و مردم نيز به سوي تئاتر جذب مي شوند.

به گزارش سرويس فرهنگ و هنر"مهر"، دكتر قطب الدين صادقي نويسنده، كارگردان و مدرس دانشگاه گفت: با انتخاب موضوعاي كه با اساطير و گذشته ما در ارتباط هستند و هنرمنداني كه بتوانند اين موضوعات را به نحو احسن براي مردم به نمايش بگذارند، مي توان به آشتي تئاتر و مردم كم كرد.

وي درباره بهتر برگزار شدن اين همايش پيشنهاد داد: شايسته است مسئولان امر بهترين هنرمندان، شاخص ترين متن ها، حرفه اي ترين اجراها و مناسبترين مكان ها را براي ادامه اين همايش انتخاب كنند. البته در اين ميان مطبوعات و بازتاب آنها نيز مهم هستند. اگر راديو و تلويزيون نيز در جريان امر قرار گيرند، بالطبع آگاهي بخشي جامعه افزايش مي يابد.

در پايان صادقي درباره اجراي نمايش هاي خياباني در اماكن تاريخي ياد آور شد: اگر چه اجراي اين نمايش ها با موضوع خاص مي تواند ارزشمند و قابل تأمل باشد ولي اگر اين نمايش ها در معابر، خيابان ها و ميدان ها هم اجرا شوند، مي توانند مردم را با فرهنگي كه از آن دور شده اند، آشنا كنند.ماه 85 دركاخ هاي گلستان، نياوران، سعد آباد و موزه فرش در تهران واماكن تاريخي شهرهاي اصفهان و شيراز برگزار مي شود.

کد مطلب 304491

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها