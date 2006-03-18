انتخاب موضوعات نمايشي مرتبط با گذشته در جذب مخاطب مؤثر است

به گزارش سرويس فرهنگ و هنر"مهر"، دكتر قطب الدين صادقي نويسنده، كارگردان و مدرس دانشگاه گفت: با انتخاب موضوعاي كه با اساطير و گذشته ما در ارتباط هستند و هنرمنداني كه بتوانند اين موضوعات را به نحو احسن براي مردم به نمايش بگذارند، مي توان به آشتي تئاتر و مردم كم كرد.

وي درباره بهتر برگزار شدن اين همايش پيشنهاد داد: شايسته است مسئولان امر بهترين هنرمندان، شاخص ترين متن ها، حرفه اي ترين اجراها و مناسبترين مكان ها را براي ادامه اين همايش انتخاب كنند. البته در اين ميان مطبوعات و بازتاب آنها نيز مهم هستند. اگر راديو و تلويزيون نيز در جريان امر قرار گيرند، بالطبع آگاهي بخشي جامعه افزايش مي يابد.

در پايان صادقي درباره اجراي نمايش هاي خياباني در اماكن تاريخي ياد آور شد: اگر چه اجراي اين نمايش ها با موضوع خاص مي تواند ارزشمند و قابل تأمل باشد ولي اگر اين نمايش ها در معابر، خيابان ها و ميدان ها هم اجرا شوند، مي توانند مردم را با فرهنگي كه از آن دور شده اند، آشنا كنند.ماه 85 دركاخ هاي گلستان، نياوران، سعد آباد و موزه فرش در تهران واماكن تاريخي شهرهاي اصفهان و شيراز برگزار مي شود.