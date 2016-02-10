سید ضیاالدین دری کارگردانی که پس از «کلاه پهلوی» فعالیت جدی در تلویزیون نداشت درباره حضور کمرنگ خود در رسانه ملی به خبرنگار مهر گفت: آثاری که دغدغه من است نیاز به زمان دارد و این روزها میان کارهایی که دنبال می کنم هنوز تردید دارم کدام شان در شرایط فعلی برای تولید مناسب تر است.

این کارگردان که سال گذشته شایعه‌ای مبنی بر ساخت مجموعه ای با اقتباس از یک سریال ترکی درباره وی شنیده می‌شد، توضیح داد: صحبتی که پیش تر داشتم تنها یک مثال بود که از آن تیتر مطبوعاتی ساختند. آثاری که در تلویزیون ایران ساخته شده و باید بعد از این هم تولید شوند همه از ویژگی های خاص تری نیست به سریال های ترکی برخوردارند.

وی افزود: تلویزیون روندی دارد که همیشه بر آن وفادار بوده و سعی کرده از یک سری اصول طراحی شده خارج نشود. متاسفانه اوضاع اقتصادی تلویزیون تعریفی ندارد اما امید است سال آینده بهتر شود و برنامه های متنوعی را شاهد باشیم. این روزها تولید همه چیز منوط به شرایط اقتصادی است و ما هم از این موضوع دور نیستیم ولی من به آینده امیدوارم و فکر می کنم اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.

سرنوشت سریال «زینب» چه شد

درّی درباره اجرایی شدن مجموعه تلویزیونی «زینب» که قبلا خبرساز شده بود، توضیح داد: در تلویزیون همه چیز دست کارگردان نیست و برای انجام یک پروژه سلیقه و منش خیلی ها دخیل است و همین موضوع اجرایی شدن یک کار را زمان بر می کند. ضمن اینکه علاوه بر این فیلمنامه چند کار دیگر دارم که هنوز هیچ کدام شان قطعی نشده اند.

کارگردان مجموعه «کیف انگلیسی» درباره اینکه آیا مانند دیگر کارگردان‌های مطرح تصمیم به ادامه فعالیت در شبکه نمایش خانگی دارد، گفت: رفتن به شبکه نمایش خانگی فقط با یک راه ممکن می شود و آن هم پیدا کردن اسپانسر است. برخی دوستان ما این اقبال را دارند که با یافتن اسپانسرهای قابل اعتماد می توانند در این رسانه جدید فعالیت کنند.

دری ادامه داد: فعالیت در شبکه نمایش خانگی یک باب جدید است و می تواند باعث ظهور آثار متفاوتی شود که تا به حال نمونه اش را نداشتیم اما به شرطی که حامی مالی وجود داشته باشد. برای من تا کنون چنین شرایطی فراهم نشده و اگر بعد از این هم ممکن نشود باید با همین اوضاع بسازیم.

این کارگردان که این روزها در کاخ جشنواره فجر هم به تماشای فیلم ها می نشیند، گفت: جشنواره روند معمولی را طی می کند و امسال دوستان در مدیریت جشنواره خبر تاخیر برخی فیلم ها را داده بودند اما آنچه از همه این بی نظمی ها باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد به نظر من طولانی بودن مدت فیلم هاست که هم برنامه ریزی اکران فیلم ها را به هم ریخته هم برخی آثار شاید خیلی لزومی نداشت بالای ۹۰ دقیقه باشند.

برتری‌ها صرفا با سیمرغ سنجیده نشود

وی افزود: غالب فیلم های جشنواره را در سینماهای دیگر دیدم و با اینکه خیلی کم به کاخ جشنواره می آیم متوجه شدم اینجا به حاشیه ها بیشتر اهمیت می دهند. ما هنوز قبول نکردیم بضاعت ما برای برگزاری جشنواره فیلم فجر همین مکان با همین محدودیت هاست و نباید برخی چیزها را بحران شمرد.

دری در پایان درباره حضور فیلم اولی ها نیز گفت: باید نحوه نگاه مان به فیلم اولی ها را درست تعریف کنیم تا نه بیش از اندازه بها دهیم نه منکرشان شویم. فیلم اگر واجد شرایطی باشد که مخاطب را جذب کند جایزه اش را از همین الان گرفته و صرف سیمرغ دادن نباید مساله هیچ فیلمسازی باشد. سیاست های سینمای ایران و جشنواره باید به گونه ای باشد که برتری ها صرفا با سیمرغ سنجیده نشود.