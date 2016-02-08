بحران انرژی در ونزوئلا ساعات کار مراکز خرید را به نصف کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مراکز خرید شهر «کاراکاس» پایتخت ونزوئلا از تصمیم برای کاهش ساعات کاری خود به نصف خبر دادند.
تصمیم برای کاهش زمان کار به چهار ساعت با هدف تطابق با برنامه های دولت مبنی بر صرفه جویی در مصرف انرژی صورت می گیرد.
وزارت انرژی ونزوئلا دلیل اتخاذ سیاست های صرفه جویانه را خشکسالی ناشی از پدیده «ال نینو» و کاهش سطح ذخایر در شماری از سدهای آبی – برقی کشور (۱۸ سد) عنوان می کند.
ال نینو یکی از چرخههای مشهور آب و هوایی جهان است که هر دو تا هفت سال یک بار باعث ایجاد ناهنجاریهای بزرگی در آب و هوای سیّارهٔ زمین میشود.
در نتیجه بحران انرژی، شرکت برق ونزوئلا اعمال دو مرحله خاموشی بین ساعات ۱۳ تا ۱۴ و همچنین ۱۹ تا ۲۱ را خواستار شده است.
علاوه بر این، دولت از منازل مسکونی نیز خواسته تا حتی الامکان در مصرف برق و همچنین آب آشامیدنی صرفه جویی کنند.
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