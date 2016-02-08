توسعه همکاری مشترک بین دانشگاه شهید بهشتی و جامعه المصطفی (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی رئیس جامعه المصطفی (ص) با محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی دیدار کرد.
در این دیدار در خصوص توسعه همکاریها و برنامههای آموزشی بینالمللی مشترک بحث و گفتگو شد و مقرر شد با تشکیل کمیتهای مرکب از مدیران ستادی امور بین الملل دو طرف، برنامههای مشترک آموزشی در آینده نزدیک تهیه و تدوین شود.
در این دیدار دوجانبه، رسولی مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی، میراحمدی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، باباپور رئیس دانشکده الهیات و ادیان و قلمبران رئیس اداره جذب و هدایت تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی حضور داشتند.
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