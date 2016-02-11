واکنش عجیب وزیر ورزش و سفر جنجالی یک خارجی/ چهارمین ایرانی سوخت!

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقات زیادی در فوتبال و دیگر رشته ها رقم خورد تا این هفت روز برای ورزش خیلی خوش یمن نباشد، اتفاقاتی مانند نزول فوتبال ایران در رده بندی جهانی، حذف نفت از لیگ قهرمانان آسیا، توقف مدعیان در لیگ برتر، حذف جودوکاران ایران از مسابقات گرانداسلم پاریس، لغو سه میزبانی بین المللی اسکی در یک روز و ... .

استعفای ناگهانی رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای آنهم در شرایطی که هنوز دو سال از مدت زمان ریاست وی باقی مانده و پاسخ عجیبی که وزیر ورزش به سفر مسئول روابط عمومی خود داد نیز از دیگر موضوعات مهم و قابل توجه ورزش در این هفت روز بود.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای ورزش در این هفته روز به پایان عبارت است از:

عیادت وزیر بهداشت از ملی پوش آسیب دیده راگبی

سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنجشنبه گذشته با حضور در بیمارستان محل بستری سارا عبدالملی، ملی پوش آسیب دیده راگبی ضمن عیادت از وی در جریان آخرین وضعیت روند درمان وی قرار گرفت. سارا عبدالملکی، ملی پوش راگبی چند هفته پیش به هنگام بازگشت از اردو بر اثر یک حادثه دچار آسیب دیدگی شد.

نزول فوتبال ایران

جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) پنجشنبه گذشته منتشر شد. بر اساس این رده بندی فوتبال ایران با یک پله نزول و ۶۲۶ امتیاز در جایگاه چهل و چهارم جهان قرار گرفت. در عین حال فوتبال ایران ایران همچنان به عنوان برترین تیم آسیا در رده بندی فیفا قرار دارد. کره جنوبی با دو پله نزول در جایگاه پنجاه و سوم قرار دارد. عربستان با ۲۰ پله صعود در جایگاه ۵۵ جهان قرار گرفت و ژاپن، امارات و استرالیا را پشت سر گذاشت.

پاسخ کفاشیان به رئیس کمیسیون اصل ۹۰

علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به صحبت‌های پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مبنی بر اینکه «کفاشیان متهم ردیف اول است»،گفت: به نظرم مرجع رسیدگی به فساد در فوتبال قوه قضائیه است و اگر من متهم ردیف اول باشم، می‌روم و تقاص پس می‌دهم. وی در صحبت هایی که یکشنبه گذشته داشت تاکید کرد که مرجع رسیدگی به این موضوع قوه قضاییه است.

مدال نقره فرنگی کار ایران در مجارستان

مسابقات کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان به مدت دو روز در شهر زومباتلی مجارستان برگزار شد. یکشنبه گذشته و در پایان این رقابت ها بشیر باباجان زاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال نقره رسید و داود عابدین زاده در وزن ۸۵ کیلوگرم نیز پنجم شد. تیم ایران با همین دو نماینده در این رقابت ها شرکت کرده بود.

استعلام ایران از سازمان جهانی بهداشت

کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک در نامه‌ای به سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار استعلام از سازمان جهانی بهداشت در مورد آخرین وضعیت ویروسی شد که به نظر می رسد المپیک سی و یکم در برزیل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. «زیکا» ویروسی است که در بسیاری از کشورهای جهان شیوع پیدا کرده و از جمله برزیل که میزبان المپیک آتی است.

توقف اکثر مدعیان در لیگ برتر

هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که از چهارشنبه هفته گذشته با دیدار دو تیم ملوان و نفت و تساوی این دو تیم آغاز شد، یکشنبه این هفته رو به پایان با برگزاری هفت دیدار دیگر به پایان رسید. در جریان این دیدار و در تبریز تراکتور سازی با نتیجه ۲ بر یک مغلوب مهمان خود پدیده مشهد شد. راه آهن و استقلال خوزستان با نتایج مشاهبه یک بر صفر برابر میزبانان خود صبای قم و سایپا به برتری دست یافتند. فولاد اهواز و سیاه جامگان هم در دیدار خانگی برابر سپاهان و گسترش فولاد با همین نتیجه به برتری دست یافتند.

دیگر اینکه پرسپولیس و استقلال هم در این هفته از مسابقات برابر حریفان خود به نتیجه تساوی رضایت دادند. استقلال تهران در تهران و برابر استقلال خوزستان با نتیجه یک بر یک متوقف شد و پرسپولیس هم در اصفهان مقابل ذوب آهن به نتیجه تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد.

حذف جودوکاران ایران از مسابقات گرانداسلم پاریس

در جریان مسابقات جودو گراند اسلم پاریس سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرمدور نخست «آندرین لورنزو» از اسپانیا را با ضربه فنی شکست داد و در ادامه «دیگو لیما» از پرتغال را با امتیاز «وازاری» از پیش رو برداشت. این نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «موسوتوپولوس» از یونان رفت و بازنده تاتامي را ترك و از دور مسابقات كنار رفت. جواد محجوب ديگر جودوکار كشورمان در وزن ۱۰۰- کیلوگرم دور نخست با امتیاز ضربه فنی «میروسلاو دیزور» از اسلاوکی را شکست داد و در ادامه برابر «گریل مرت» از فرانسه با همین نتیجه بازنده و از دور رقابتها کنار رفت.

لغو سه میزبانی بین المللی اسکی در یک روز

فدراسیون اسکی ایران که در این فصل تمام رقابت‌های بین‌المللی فیز (فدراسیون جهانی اسکی) را به دلایل مختلف برگزار نکرده، در تازه‌ترین اقدام خود سه مسابقه اسکی شامل رقابت‌های آلپاین در پیست توچال، رقابت‌های اسنوبرد در پیست شمشک و رقابت‌های اسنوبرد در پیست دیزین را به صورت کامل لغو کرده است. پیش از این مسابقات اسکی صحرانوردی در تاریخ ۹ و ۱۰ دی‌ماه، ۱۹ و ۲۰ دی‌ ماه و 3 و 4 بهمن ماه به میزبانی پیست امام‌زاده هاشم، رقابت‌های اسنوبرد در تاریخ ۱۳ و ۱۴ دی ماه و رقابت های اسکی آلپاین در تاریخ ۱۵ و ۱۶ دی و 4 و 5 بهمن ماه در پیست اسکی دیزین و رقابت‌های اسنوبرد در تاریخ 11 و 12 بهمن ماه در پیست توچال برگزار نشد.

یک واکنش عجیب از وزیر ورزش

اینکه مازیار ناظمی، مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان همراه با تیم ملی تیر و کمان به آمریکا سفر کرد، عجیب و سوال برانگیز بود اما عجیب تر از آن پاسخی بود که وزیر ورزش در رابطه با آن داد. محمود گودرزی دوشنبه در حاشیه سفر به اصفهان گفت: سفرهای چه؟ این موضوعات گذشته است و اینها به قبل تعلق دارد. وی در توضیح اینکه چرا ناظمی همراه با تیم ملی تیراندازی با کمان راهی کشور آمریکا شده است، تصریح کرد: به هر حال سفر رفته‌اند دیگر!

حذف نفت از لیگ قهرمانانان آسیا

تیم‌های فوتبال نفت ایران و الجیش قطر در مرحله پلی آف مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، سه شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند. این مسابقه با نتیجه ۲ بر صفر به سود الجیش به اتمام رسید تا این تیم به مرحله گروهی لیگ قهرمانان راه یابد و نماینده ایران از صعود بازبماند. با حذف نفت سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا سه سهمیه شد و چهارمین سهمیه اش سوخت.

سفر دبیر کل یوفا به تهران جنجالی شد

«جیانی اینفانتینو» دبیر کل یوفا بامداد چهارشنبه به تهران آمد تا به عنوان يكي از نامزدهای فيفا در انتخابات پیش رو، رايزني هايی با علي كفاشيان در اين زمينه داشته باشد. او علاوه بر دیدار با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بازدید کاملی هم از امکانات کمپ تیم های ملی داشت و در نشستی هم به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. با این حال بعد از این نشست بود که افشین پیروانی مدیر تیم ملی بزرگسالان در مصاحبه ای به انتقاد تند از فدراسیون فوتبال پرداخت و گفت چرا او و کی روش به این نشست دعوت نشده اند.

بعد از مصاحبه پیروانی اما کی روش در هتل آزادی با جیانی ملاقات گرم و صمیمی داشت و دقایق طولانی با یکدیگر گفتگو کردند. در این مورد گفته می شود این ملاقات بدون هماهنگی فدراسیون فوتبال بوده و کی روش خودش تصمیم به این دیدار گرفته است. سفری که قرار بود برای فوتبال ایران مفید باشد حالا به یک جنجال و اتفاق پرحاشیه تبدیل شد.

کناره گیری از ریاست پیش از موعد قانونی

فرهاد طلوع کیان رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای چهارشنبه از سمت خود استعفا کرد. وی در حالی استعفای خود را به وزارت ورزش و جوانان ارایه کرد که هنوز دو سال از دوران ریاستش باقی مانده است. طلوع کیان با وجود ارایه نامه استعفای خود به وزارت ورزش و جوانان در این فدراسیون حضور یافته است.