لزوم متمرکز کردن تمام ابزارها برای مبارزه با جرایم اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد حشمتی در نشست تخصصی مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا ویژه روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی، گفت: اگر هماهنگی، همدلی و وحدت کلمه ایجاد نشود قطعا در این رابطه به جایی نخواهیم رسید؛ باید دستگاه های متولی مسئول در این خصوص یک محوریت و ادبیات مشترکی را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: برای مبارزه با جرایم اقتصادی باید عزم ملی ایجاد شود تا در این زمینه اهداف و برنامه هایمان به سرانجام برسد، دستگاه های نظارتی بسیاری داریم اما این دستگاه ها ناکارآمد هستند؛ لازم است که در این خصوص نظارت همگانی موضوعیت پیدا کند .

معاون قضائی دادستان کل کشور تصریح کرد: زیاده خواهی یکی از مواردی است که بر پیکره انقلاب آسیب وارد می کند، مقاومت های امروزه ما به دلیل وجود سربازان گمنام است.

دکتر حشمتی بیان داشت: یکی از اقدامات اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی را وظیفه خود بداند و در این راه باید، همه ابزارها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تجمیع و متمرکز شود.

وی به شعار امام و انقلاب در خصوص تباهی ظلم، تبعیض و ... اشاره کرد و گفت: امام (ره) در این راستا حرکت و وضع موجود را اصلاح کرد.

معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: اگر مفاسد اقتصادی به جایی برسد که پیکره انقلاب را تهدید کند قطعا حرکت مردمی دیگری آغاز می شود پس باید مقامات و مسئولان مربوطه همت خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی جذب و معطوف کند.

وی با اشاره به اینکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید تدبیری نو اندیشیده شود، بیان داشت: باید سعی کنیم با تدابیر نو در این زمینه اثربخشی لازم را داشته باشیم.

دکتر حشمتی تصریح کرد: به برکت خون های ریخته شده خصوصا در این ایام است که انقلاب پابرجا و زنده مانده است و این به ما کمک می کند که با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم اگرچه هزینه بر است اما می شود حرکتی نو را تدوین کرد تا هزینه ها کمتر شود.

معاوت قضائی دادستان کل کشور تأکید کرد: اگر می خواهیم انقلاب را حفظ کنیم باید نفوذ یا مفاسد اقتصادی را کنترل کنیم که قطعا در این راه به برکت خون شهدا و رهنمودهای رهبری در این زمینه امیدوار هستیم.