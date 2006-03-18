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۲۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۵۰

رئيس كميسيون اروپا از پيشنهاد روسيه درباره موضوع هسته اي ايران استقبال كرد

رئيس كميسيون اروپا از پيشنهاد روسيه براي ايجاد كنسرسيوم مشترك غني سازي اورانيوم با ايران حمايت مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريانووستي،"خوزه مانوئل باروسو" امروز در مسكو درباره موضع خود درقبال  حل موضوع هسته اي ايران، اظهار داشت: "ما از غني سازي اورانيوم در خاك روسيه حمايت مي كنيم".

وي درعين حال برنامه صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران را براي اروپايي ها و روس ها نگران كننده خواند.

 باروسو درباره بحران اخير انرژي ميان اروپا و روسيه گفت : در مسكو به وي اطمينان خاطر داده شد كه روسيه شريكي مطمئن و قابل پيش بيني براي اتحاديه اروپا در زمينه انرژي خواهد بود.

وي اظهار داشت: "بهترين شيوه براي افزايش مشاركت ها در زمينه انرژي، فراهم كردن بازاري باز و شفاف است".

روسيه زمستان امسال براي مدتي گاز صادراتي خود را به اروپا قطع كرد واين مسئله سبب شد تا اروپا اطمينان خود را به روسيه به عنوان شريكي كه در روزهاي سخت مشكلاتي را فراهم نمي آورد، از دست بدهد و روسيه درصدد است تا با گفتگوهاي خود كمي از عدم اطمينان موجود در روابط دوجانبه بكاهد.
کد مطلب 304501

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