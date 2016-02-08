  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۵۹

هشدار مخابرات برای کلاهبرداری پیامکی افراد سودجو

هشدار مخابرات برای کلاهبرداری پیامکی افراد سودجو

شرکت مخابرات استان تهران نسبت به پیامکهای ارسالی توسط افراد سودجو با مضمون برنده شدن در قرعه کشی هشدار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مخابرات استان تهران اعلام کرد: به تازگی مشاهده شده است که افراد سودجو تحت عناوین و مناسبت های مختلف با ارسال پیامک با مضمون برنده شدن جایزه نقدی و یا غیرنقدی نسبت به اخاذی از شهروندان اقدم می کنند.

مخابرات از مشترکان درخواست کرده است که برای اطمینان از هرگونه اطلاع رسانی (پیامکی) به آدرس الکترونیکی www.tct.ir مراجعه و نسبت به پیامک دریافت شده اطمینان حاصل کنند.

اطلاع رسانی از سوی شرکت مخابرات استان تهران از طریق سایت و درج در مطبوعات و یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شهروندان انجام می شود.

کد مطلب 3045017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها