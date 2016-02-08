هشدار مخابرات برای کلاهبرداری پیامکی افراد سودجو

به گزارش خبرگزاری مهر، مخابرات استان تهران اعلام کرد: به تازگی مشاهده شده است که افراد سودجو تحت عناوین و مناسبت های مختلف با ارسال پیامک با مضمون برنده شدن جایزه نقدی و یا غیرنقدی نسبت به اخاذی از شهروندان اقدم می کنند.

مخابرات از مشترکان درخواست کرده است که برای اطمینان از هرگونه اطلاع رسانی (پیامکی) به آدرس الکترونیکی www.tct.ir مراجعه و نسبت به پیامک دریافت شده اطمینان حاصل کنند.

اطلاع رسانی از سوی شرکت مخابرات استان تهران از طریق سایت و درج در مطبوعات و یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شهروندان انجام می شود.