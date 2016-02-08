«یك هیچ» و «برگ های پاییزی» به دو جشنواره درآمریكا راه پیدا كردند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم «سینه كوئست» به عنوان یكی از مهم ترین جشنواره‌های مستقل در آمریكا، در این دوره میزبان دو فیلم ایرانی است.

فیلم كوتاه «یك هیچ» ساخته سامان حسین پورتولید حوزه هنری استان کردستان در بخش فیلم كوتاه و «دریا و ماهی پرنده» ساخته مهرداد غفارزاده در بخش آثار سینمایی جشنواره حضور دارند.

همچنین «برگ های پاییزی» به كارگردانی سامان حسین پور تولید حوزه هنری استان کردستان به چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «تالی» در ایالت فلوریدا آمریكا راه پیدا كرد.

بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم «سینه كوئست» آمریكا ۱ تا ۱۳ مارس و با هدف افزایش آگاهی جامعه و حمایت از فیلم به عنوان یك دارایی‌ فرهنگی و اقتصادی برگزار می‌شود.

«برگ‌های پاییزی» ساخته سامان حسین پور، «ماهیگیر كاسپین» ساخته محمدحسین عابدینی و «لیما» ساخته افشین روشن‌بخت و وحید جعفری به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «تالی» ۱۹ و ۲۰ فوریه در ایالت فلوریدا آمریكا برگزار می‌شود.

سامان حسین پور فیلم‌ساز ۲۳ ساله كردستانی تاكنون ۳ فیلم كوتاه داستانی را با عنوان های: «ماهی»، «یك هیچ» و «برگ های پاییزی» با تهیه کنندگی حوزه هنری استان کردستان نوشته و كارگردانی كرده است و سابقه ۸ سال فعالیت در سینما را دارد،فیلم هایی او تاكنون در بیش از ۲۰۰ جشنواره بین المللی، منتخب و به اكران گذاشته شده است و همچنین ده ها جایزه ملی و بین المللی نیز در كارنامه خود دارد.