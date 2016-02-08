برترین تصاویر جهان در ۱۹ بهمن ۹۴

دختر فلسطینی نزدیک اردوگاه پناهندگان در غزه (AFP)
جنگ پرتقال در کارناوال سالانه ایتالیا (REUTERS)
تزئینات جشن سال نو چینی در مالزی (AFP)
زرافه ای در حال جویدن استخوان در آفریقای جنوبی (Caters)
کالسکه سواری روی دریاچه یخزده شرق ترکیه (Reuters)
مردی با گریم دلقک در انگلیس (theguardian)
شرکت کننده ها با لباس محلی در یک رویداد باستانی در اسپانیا (AP)
نواختن موسیقی محلی در کارناوال برزیل (AP)
سقوط ساختمان ۱۷ طبقه بر اثر زلزله در تایوان (Reuters)
رنگین کمان دوقلو در آسمان روستایی در ایتالیا (National Geographic)
رعد و برق آتشفشانی کوه «ساکوراجیما» در ژاپن (Reuters)
به تصویر کشیدن جنگجوهای سرخپوست آمریکای شمالی در «ترینیداد» (EPA)
پرتاب بمب بنزینی دستساز توسط معترضان یونانی در آتن (AP)
گونه ای از مرغ مگس خوار در کاستاریکا (Getty)
«جشنواره آتش سلتیک» به مناسبت پایان زمستان و شروع بهار در انگلیس (theguardian)
محل عبور اردک ها در جاده فرعی «نیوهمشایر» آمریکا (EPA)
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