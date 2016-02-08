برترین تصاویر جهان در ۱۹ بهمن ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون جنگ پرتقال در ایتالیا، جشن سال نو چینی در مالزی، رویداد باستانی در اسپانیا و رعد و برق آتشفشانی کوه «ساکوراجیما» در ژاپن خواهید دید.