به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجت‌الاسلام خسروپناه، دبیر هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، به مناسبت سالروز فرمان مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی و گزارش عملکرد ده ساله هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، امروز دوشنبه ۱۹ بهمن در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

حجت الاسلام خسروپناه در این نشست به ارائه گزارش کوتاهی از فعالیت های هیأت حمایت از کرسی های نقد و نظریه پردازی و مناظره پرداخت و گفت: این هیات به دنبال نامه مقام معظم رهبری و جواب به نامه ایشان به جمعی از نخبگان حوزوی شورای انقلاب فرهنگی، در ۱۷ بهمن ۱۳۸۲ تأسیس شد.

رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ادامه داد: تاکنون فقط به غیر از یک مقطع دو ساله ای که این هیأت تعطیل بود، پیوسته، به کار خود ادامه داده است. تاکنون مجموع جلسات مجمع هیات حمایت ۱۱۲جلسه، تعداد جلسات شورای علمی راهبردی ۸۴ جلسه و جلسات شورای علمی کرسی ها ۳۵۰ جلسه بوده است و این هیات موفق شده ۷۶ تفاهم نامه همکاری با دستگاه ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه‌های مختلف کشور منعقد کند.

خسروپناه تصریح کرد: تعداد کارگاه های آموزشی- توجیهی در دستگاه های مختلف ۴۵ کارگاه بوده زیرا این کمیته دستگاهی نیاز به توجیه افراد داشته و ۱۱۹ نشست با مسئولین دبیرخانه، رؤسا و معاونین دانشگاه ها داشته است. تاکنون ۳۳ همایش هم اندیشی و رونمایی داشته ایم و تعداد ۷۲ کتاب و کتابچه منتشر کرده ایم. تعداد طرح‌نامه‌های واصله (نظریه، نوآوری و نقد) از مراکز علمی مختلف در کل بالای ۵۰۰ طرح بوده که از این میان ۲۷۹ اجلاسیه، دفاع و داوری داشته اند که فقط ۲۳ اجلاسیه نظریه‌پردازی نقد و مناظره، دفاع موفق توسط اساتید و صاحبنظران با رزومه قوی داشته اند. (۱۱ نظریه، ۱۱ نوآوری و یک نقد).

وی افزود: در دو سال اخیر، ۳۱۹، کرسی ترویجی برگزار شده و از ۲۷۹ کرسی حمایت به عمل آمده است. آنها توسط دبیرخانه حمایت های حقوقی، علمی، معنوی و مالی می شوند. به عنوان مثال، حمایت هایی مانند صدور گواهینامه، ارسال به جشنواره فارابی و کتاب سال و معرفی به دانشگاه ها و مراکز بین المللی از جمله این حمایت هاست.

نقش و جایگاه خطیر دانشگاه ها در نظریه پردازی

رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اظهار کرد: نکته ای که همواره در آئین نامه ها و جلسات مختلف، مورد تاکید این هیات بوده است، نقش ویژه و خطیر مراکز علمی اعم از حوزه، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در پرورش و تشویق اساتید و صاحب نظران بوده است.

خسروپناه یادآور شد: هیئت حمایت از کرسی های نظریه‌پردازی، این نقش را نه تنها در سخن، بلکه در فرآیندهای سنجش و ارزیابی نظریه و در تعامل با مراکز علمی، کاملا مورد تاکید قرار داده است. به نحوی که تمام مراحل، اعم از ارائه طرح، برگزاری اجلاسیه ها و جلسات داوری طرح ها، با مدیریت این مراکز و با نظارت دبیرخانه هیات صورت می گیرد.

رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اظهار کرد: همواره باید بر مبدأ بودن دانشگاه و نقش تشویقی و حمایتی دانشگاه در پیگیری مراکز مختلف برگزاری کرسی تاکید داشت. این هیات، بیرون از مراکز علمی تعریف نشده است و ساز و کار آن در تعامل با این مراکز تعریف شده است.