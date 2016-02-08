به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و دانشگاه علامه طباطبایی سلسله سخنرانی های تخصصی رئیس انجمن بین المللی فلسفه میان فرهنگی، پروفسور گئورگ اشتنگر را به شرح زیر اعلام کرد:

سخنرانی اول یکشنبه ۲۵ بهمن ساعت۱۳:۳۰ الی ۱۶ با عنوان مقصود هایدگر از«اومانیته» در «نامه در باب اومانیسم» چیست؟ در سالن مطهری دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

سخنرانی دوم را دوشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۵ الی ۱۷ با عنوان «مفاهمه میان فرهنگی؛ طرحی اجمالی از مسئله روش و نظام مندی» در محل سالن کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و

سخنرانی سوم را چهارشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۶ الی ۱۸ با عنوان«خلاقیت مشترک، در فرایندمفاهمه میان فرهنگی» در محل موسسه فرهنگی فهیم در قم برگزار می کند.