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۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۴

سلسله سخنرانیهای تخصصی رئیس انجمن بین المللی فلسفه میان‌فرهنگی

سلسله سخنرانیهای تخصصی رئیس انجمن بین المللی فلسفه میان‌فرهنگی

انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و دانشگاه علامه طباطبایی سلسله سخنرانی های تخصصی رئیس انجمن بین المللی فلسفه میان فرهنگی، پروفسور گئورگ اشتنگر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و دانشگاه علامه طباطبایی سلسله سخنرانی های تخصصی رئیس انجمن بین المللی فلسفه میان فرهنگی، پروفسور گئورگ اشتنگر را به شرح زیر اعلام کرد:

سخنرانی اول یکشنبه ۲۵ بهمن ساعت۱۳:۳۰ الی ۱۶ با عنوان مقصود هایدگر از«اومانیته» در «نامه در باب اومانیسم» چیست؟ در سالن مطهری دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

سخنرانی دوم  را دوشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۵ الی ۱۷ با عنوان «مفاهمه میان فرهنگی؛ طرحی اجمالی از مسئله روش و نظام مندی» در محل سالن کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و

سخنرانی سوم را چهارشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۶ الی ۱۸ با عنوان«خلاقیت مشترک، در فرایندمفاهمه میان فرهنگی» در محل موسسه فرهنگی فهیم در قم برگزار می کند.

کد مطلب 3045061
خداداد خادم

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