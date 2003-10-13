به گسترش زبان فارسي در اروپا و آمريكا بي توجه هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر در آستانه ي چهارمين مجمع استادان زبان و ادبيات فارسي دكتر غلامحسين صدري افشار از استادا ن زبان و ادبيات فارسي در گفت و گويي با ستاد خبري اين مجمع ضمن بيان مطلب فوق گفت: چند ميليون نفر ايراني در خارج از كشور داريم كه آنها را به امان خدا رها كرده ايم درحالي كه همه آنها ايراني اند واحتياج دارند كه به زبان فارسي صحبت كنند و سبب گسترش زبان فارسي شوند. ما بايد اينها را تغذيه كنيم و آثار خودمان را براي آنها بفرستيم حال چه كتاب هاي ايدئولوژيكي و چه كتابهاي غير ايدئولوژيك مان و حتي كتاب هاي درسي را برا ي رواج زبان فارسي براي آنان ارسال كنيم وي افزود: متاسفانه تلاشي در اين راه انجام نمي دهيم، ما بايد سعي كنيم از طريق وزارتخانه هاي ارشاد و علوم يا از سوي وابسته ي فرهنگي و سفارتخانه ها كتاب هاي خودمان را در اختيار ايرانيان قرار دهيم. دانستن اين نكته ضروري است كه اگر ما بخواهيم حتي ايدئولوژي خود را هم گسترش دهيم احتياج به دانستن و گسترش زبان فارسي داريم وي درباره علمي بودن زبان گفت: زبان فارسي مي تواند زبان علم باشد اما در حال حاضر اينگونه نيست، به اين دليل كه هر روز مفاهيم تازه اي در زبان فارسي معادل گذاري مي شوند. البته زبان فارسي ظرفيت گسترش واژه سازي را دارد چون كه زبان فارسي از زبانهاي پيوندي است و مي توان در آن از واژه هاي قبلي واژه هاي تازه اي ايجاد كرد. مثلا از واژه دل چندين واژه جديد مثل دل انگيز، دلشاد، دلربا و .... ساخته مي شوند. وي در مورد معادل سازي براي كلمات تازه وارد افزود: ما بايد به صورت خوشه اي براي واژه هاي اساسي معادل پيدا كنيم و در گمرك به سراغ كلمات برويم نه در بازار وقتي كه مصرف و مصطلح شد چرا كه آن زمان ديگر دير است و ما كاري نمي توانيم بكنيم.

اين فرهنگ پژوه درباره تلاشهاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اين زمينه گفت: البته اخيرا فرهنگستان زبان و ادب فارسي در جهت درستي حركت كرده و به جاي اينكه براي تك تك لغات واژه سازي كند كار اساسي تري كرده و به صورت خوشه اي براي كلمات تازه وارد معادل يابي كرده است و تاكنون براي 35 هزارواژه معادل پيدا كرد ه است. وي گفت: متاسفانه ما به ترجمه علمي بها نمي دهيم. زماني قرار شد براي كمك به ترويج ترجمه هاي علمي كتاب هايي را كه حداكثر 5 سال از تاريخ انتشار آنها مي گذشت و احساس مي شد به ترجمه آنها احتياج است، به خرج دولت ترجمه و بر حسب مورد به ناشرين واگذار شود و اگر احتمال فروش كمتر وجود داشت به كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي داده شود، اما متاسفانه اين امر پيگيري نشد و اكنون مركز نشر دانشگاهي تا حدود كمي اين كار را انجام مي دهد. وي در مورد موازي كاري نهادهاي مختلفي كه در حوزه زبان فارسي كار مي كنند، گفت: ما از زمان اشكانيان به شكل ملوك الطوايفي زندگي مي كنيم و عادت كرده ايم كه هر كس براي خودش كار كند و نفر بعدي نيز بدون توجه به كار نفر قبلي از صفر شروع كند. اما اخيرا فرهنگستان اقدامات خوبي را براي ترجمه ي كتاب هاي علمي و معادل يابي كلمات آغاز نموده است.