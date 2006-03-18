تجويدي به جمع هنرمندان خفته در بهشت زهرا پيوست

به گزارش خبرنگار گروه موسيقي "مهر"در ابتداي اين مراسم "همايون خرم"آهنگساز وهمكار زنده ياد تجويدي در اركستر گلها، گفت :مرگ تجويدي باعث فراموش شدنش نمي شود. او با آثاري كه ساخته يادش همواره زنده وهر روز در ميان ماست .هنر منداني نظير تجويدي نه فقط به عرصه آهنگسازي و نوازندگي خدمت كردند ،بلكه به ماندگاري فرهنگ اين مرز وبوم نيز خدمات شاياني ارائه دادند.

وي با ذكر خاطراتي از زنده ياد تجويدي"اظهار داشت:تجويدي به معناي واقعي اهل هنر و معرفت بود و در رفتارو كردار مثال زدني .اگر مي شد نمره بالاي بيست به اخلاق و ادب كسي داد ،من اين نمره را به تجويدي مي دادم.

پس از سخنان خرم،"محمد اسماعيلي"نوازنده تنبك ،با قرائت شعري ،گفت:بزرگاني چون استاد تجويدي ،الگوهاي خوبي براي آموختن درس زندگي هستند.

محمد سرير ،آهنگساز و سخنگوي خانه موسيقي نيز ،با عرض تسليت به مردم وجامعه موسيقيدان ها گفت :با ابرازاميد واري نسبت به استمرار راه هنرمندان بزرگي همچون تجويدي گفت :آرزوي اهالي هنر اين است كه شعله كارواني كه استاد تجويدي افروخته است،توسط جوانان هنرمند اين مملكت فروزان بماند.

در پايان اين مراسم ،پيكر پاك زنده ياد تجويدي با مشايعت مردم ،هنرمندان ويكي دو تن از مسئولان به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهراتشييع شد.

در زمان خاكسپاري نيز شاهرخ نادري به عنوان مجري در قطعه هنرمندان از برخي از هنرمندان ،خوانندگان و نوازندگان دعوت كرد تا در باره استاد صحبت كنند .در اين مراسم ناصر مسعودي ،جوادلشكري ،فريدون پور و..به ياد استاد آواز خواندند .

علي رغم مشكلات مربوط به روزهاي پاياني سال در مراسم تشييع پيكر استاد تجويدي ، جمع زيادي از مردم و هنرمندان حضوريافتند،از جمله مي توان به حضو،محمدسرير،داوودگنجه اي (ازاعضاي هيات مديره خانه موسيقي )ميلادكيايي،فرهاد فخرالديني،مهدخت مخبرو...اشاره كرد. متاسفانه از مسئولان هنري بجزايرج نعيمايي (مديرعامل انجمن موسيقي ايران)كسي حضورنداشت!

