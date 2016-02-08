تاکید هاشمی بر حضور آبرومندانه کاروان ایران در المپیک جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در این دیدار که با حضور کیومرث هاشمی و شاهرخ شهنازی رئیس و دبیر کل کمیته، ناصر طالبی رئیس فدراسیون اسکی، رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی، زهرا نوری نایب رئیس بانوان فدراسیون اسکی، آوا جوادی و علیرضااحمدپور دو ملی پوش اعزامی برگزار شد رئیس فدراسیون اسکی توضیحاتی در خصوص وضعیت آمادگی و اردوهای آماده سازی نفرات اعزامی به المپیک زمستانی جوانان ارائه داد و گفت: هر دو ملی پوش نوجوان کشورمان از انگیزه بسیار بالایی برخوردارند که با کسب امتیازات لازم توانستند جواز حضور در این بازیها را بدست آورده و بعنوان نمایندگان اسکی ایران در این رویداد بزرگ حضور یابند.

وی ادامه داد: این واقعیت را باید بپذیریم که فاصله اسکی ما با جهان و حتی قاره آسیا زیاد است و اینکه از نفرات اعزامی انتظار کسب مدال را داشته باشیم توقعی بیش از اندازه است اما تمام تلاش مجموعه اسکی این است که با درگیر کردن تمام استانها بتواند با رشد و توسعه این رشته ، استعدادهای خوبی یافته و آینده درخشانی را رقم بزند.

در ادامه نشست زهرا نوری نایب رئیس بانوان فدراسیون اسکی نیز ضمن اشاره به کمبودهای موجود در حوزه بانوان از برنامه ریزی فدراسیون برای خروج از سیستم گلخانه ای خبر داد و ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک،این فدراسیون بتواند در کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی زمستانی 2017 در بحث اعزام بانوان رکوردی تازه زده و به نتایجی قابل قبول دست یابند.

جوادی و احمدپور، ورزشکاران اعزامی نیز گزارش کوتاهی از برنامه های آماده سازی خود که طی یکسال گذشته پشت سر گذاشته اند ارائه دادند و اطمینان دادند که تمام تلاش خود را برای کسب بهترین نتیجه به کار خواهند بست.

رضا زارعی ریس فدراسیون کوهنوردی نیز از امضای تفاهمنامه با فدراسیون اسکی جهت آموزش کوهنوردی به ورزشکاران رشته اسکی و همچنین آموزش اسکی به کوهنوردان علاقمند خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا با این تفاهمنامه مخاطبین هر دو رشته مورد حمایت و آموزش قرار گیرند.

شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان اعزامی اظهار داشت: نگاه مجموعه کمیته ملی المپیک به فدراسیونهای اسکی و کوهنوردی همیشه حمایتی بوده و همینگونه نیز خواهد بود. بسیار خوشحالم که زمینه بسط و گسترش رشته اسکی با اعطای میزبانی مسابقات قهرمانی کشور به استانهایی نظیر همدان و اصفهان ایجاد شده و بی شک این رویه می تواند تضمین کننده آینده روشن این رشته باشد.

کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان نیز در پایان نشست ضمن خوش آمدگویی به حاضرین گفت: درست است که کاروان ما کاروانی کوچک است اما حضور همین 2 ورزشکار در بازیهای المپیک نیز جای تقدیر و تشکر دارد و انتظار نیز بر این است که همین 2 نماینده بتوانند با حضور ارزشمند خود نمایندگانی شایسته برای کشور اسلامی و فرهنگی خود باشند. ما نیز انتظار مدال نداریم و تنها خواسته مان حضور آبرومندانه همراه با حفظ ارزشهای تعریف شده در نظام جمهوری اسلامی است.

رئیس کمیته ملی المپیک در پایان پیشنهاد تشکیل کمیته ای بین فدراسیونهای اسکی، کوهنوردی و اسکیت را برای هماهنگی هر چه بهتر جهت اعزام کاروانی قدرتمند به بازیهای آسیایی 2017 را ارائه دا و افزود: ما نیز در کمیته ملی المپیک آمادگی خود را جهت هر گونه حمایت و همکاری اعلام می کنیم اما نکته مهمی که می تواند اسکی را به سمت روزهای درخشان سوق دهد دوری جستن از حواشی درون خانواده ای و رسیدن به اتحاد و همدلی است که امیدواریم هر چه سریعتر به این مهم دست یابید.