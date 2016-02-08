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۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۰۸

مهرآبادی به مهر اعلام کرد:

فروش ۸۰ هزار مسکن مهر مازاد بدون پیش‌شرط/ کمیته ویژه تشکیل شد

فروش ۸۰ هزار مسکن مهر مازاد بدون پیش‌شرط/ کمیته ویژه تشکیل شد

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح ۱۵۰ هزار واحد مسکن مهر در روزهای آینده، گفت: کمیته‌ای برای تعیین ضوابط اجرایی فروش حدود ۸۰هزار واحد مسکن مهر مازاد بدون پیش شرط تشکیل شده است.

احمد اصغری مهرآبادی در گفتگو با مهر با اشاره به جزئیات افتتاح واحدهای مسکن مهر در کشور، گفت: در دهه فجر امسال ۱۵۰ هزار واحد به افتتاح می‌رسد و در ماه اخیر هم ۴۰ هزار واحد به بهره برداری رسیده است.

وی بابیان اینکه ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی می‌ماند که در سال آینده به اتمام می رسد، اظهار داشت: در مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت بود که تاکنون به جز ۳۰۰ هزار واحد، مابقی به اتمام رسیده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امر مسکن مهر با اعلام اینکه همه تلاش ما این است که در سال آینده پرونده مسکن مهر را ببندیم، افزود: ممکن است تعدادی واحد باقی بماند اما اغلب واحدهای مسکن مهر در سال آینده به اتمام می‌رسد.

مهرآبادی با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر، گفت: تعداد ۷۵ تا ۸۰ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی هستند که عمده این واحدها در استان‌های خوزستان، اصفهان، البرز و گیلان هستند.

وی ادامه داد: فعلا در حال تهیه ضوابط اجرایی برای فروش واحدهای مسکن مهر به متقاضیان هستیم و موارد آن قطعی نشده است اما به محض تهیه این ضوابط اجرایی، اطلاع رسانی می‌شود تا افرادی که تمایل به خرید این واحدها دارند، امکان خرید داشته باشند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امر مسکن مهر با اشاره به تشکیل کمیته ای برای بررسی این موضوع، گفت: تعدادی از واحدهای مسکن مهر متقاضی ندارند و به همین دلیل هیات دولت مصوبه ای را داشته تا با شرایط جدید، این واحدها به متقاضیان دیگری واگذار شود.

به گزارش مهر، هیات دولت اخیرا موافقت کرده است تا مازاد مسکن مهر در برخی از مناطق کشور بدون در نظر گرفتن شرایطی نظیر فاقدان مسکن، متأهل یا سرپرست خانوار و دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، به متقاضیان واگذار شود.

کد مطلب 3045117

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