انهدام ۴ خودروی زرهی سعودی/ اذعان ریاض به حمله موشکی ارتش یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن ۴ خودروی نظامی مزدوران ائتلاف تجاوز به یمن به رهبری عربستان سعودی را منهدم کردند.

این عملیات در منطقه «ذباب» در شهر تعز صورت گرفت.

از سوی دیگر النشره به نقل از نیروی هوایی عربستان سعودی گزارش داد که ارتش یمن صبح امروز اراضی عربستان را با یک فروند موشک اسکاد هدف قرار دادند. به تلفات این حمله موشکی اشاره ای نشده است.

ارتش یمن امروز همچنین به وسیله دو موشک بالستیک پایگاه هوایی «خمیس مشیط» را هدف قرار داد. شاهدان عینی اعلام کردند به دنبال این حمله شماری از نظامیان سعودی اقدام به فرار از پایگاه «خمیس مشیط» کردند.