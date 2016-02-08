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۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۱۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان:

بانک اطلاعاتی دانش‌آموزان نیازمند اصفهان تهیه شود

بانک اطلاعاتی دانش‌آموزان نیازمند اصفهان تهیه شود

اصفهان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: لازم است در آستانه عید، بانک اطلاعات منسجم و کامل از دانش‌آموزان نیازمند و بی‌بضاعت در اصفهان به منظور ارسال کمک به گروه های هدف تهیه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی ظهر دوشنبه در جلسه هم‌اندیشی مسئولان جمعیت هلال احمر اصفهان با معاونان آموزش و پرورش و مدیران مراکز خیریه استان اصفهان، اظهار داشت: تعامل و همکاری خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد با جمعیت هلال احمر نقش مهم و موثری در رفع مشکلات نیازمندان و دانش آموزان بی‌بضاعت خواهد داشت.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم راهکارهای مناسب برای کمک‌های حمایتی به دانش‌آموزان نیازمند و بی‌بضاعت، اجرایی و عملیاتی شود و با برگزاری جلسات مستمر و مداوم بر غنای کار افزوده شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: به منظور تهیه بانک اطلاعات منسجم و کامل دانش‌آموزان نیازمند و بی‌بضاعت، خواستار برنامه‌ریزی و همکاری بیشتر خیریه‌ها، آموزش و پرورش و هلال احمر استان برای کمک به گروه‌های هدف در پایان سال و شب عید هستیم.

وی اعلام کرد: لزوم توجه جدی به دانش آموزان محروم، تشکیل هیئت امناء با حضور نمایندگان تمام مراکز خیریه و تشکیل جلسات مستمر با محوریت هلال احمر از اهداف برگزاری این جلسه هم اندیشی است.

مومنی از فعال کردن انجمن‌های اولیاء و مربیان و ساماندهی و جلوگیری از پراکندگی کمک به دانش آموزان بی‌بضاعت خبر داد و گفت: همایش کشوری مسئولان سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها در اسفندماه سال جاری به میزبانی جمعیت هلال احمر استان اصفهان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3045143

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