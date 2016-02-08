به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی ظهر دوشنبه در جلسه هماندیشی مسئولان جمعیت هلال احمر اصفهان با معاونان آموزش و پرورش و مدیران مراکز خیریه استان اصفهان، اظهار داشت: تعامل و همکاری خیریهها و سازمانهای مردم نهاد با جمعیت هلال احمر نقش مهم و موثری در رفع مشکلات نیازمندان و دانش آموزان بیبضاعت خواهد داشت.
وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم راهکارهای مناسب برای کمکهای حمایتی به دانشآموزان نیازمند و بیبضاعت، اجرایی و عملیاتی شود و با برگزاری جلسات مستمر و مداوم بر غنای کار افزوده شود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: به منظور تهیه بانک اطلاعات منسجم و کامل دانشآموزان نیازمند و بیبضاعت، خواستار برنامهریزی و همکاری بیشتر خیریهها، آموزش و پرورش و هلال احمر استان برای کمک به گروههای هدف در پایان سال و شب عید هستیم.
وی اعلام کرد: لزوم توجه جدی به دانش آموزان محروم، تشکیل هیئت امناء با حضور نمایندگان تمام مراکز خیریه و تشکیل جلسات مستمر با محوریت هلال احمر از اهداف برگزاری این جلسه هم اندیشی است.
مومنی از فعال کردن انجمنهای اولیاء و مربیان و ساماندهی و جلوگیری از پراکندگی کمک به دانش آموزان بیبضاعت خبر داد و گفت: همایش کشوری مسئولان سازمانهای مردم نهاد و خیریهها در اسفندماه سال جاری به میزبانی جمعیت هلال احمر استان اصفهان برگزار خواهد شد.
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