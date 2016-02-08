عملیات احداث زائرسراى ارزان قیمت ۵ استان كشور در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سيد صولت مرتضوى ظهر دوشنبه در مراسم كلنگ زنى زائرسراهای ارزان قیمت استان های اصفهان، کردستان، کرمانشاه، یزد و شهرستان کاشان اظهار كرد: ساخت اين زائرسراها در مشهد به فرمان رهبر معظم انقلاب از اواخر سال ۱۳۹۲ آغاز شد كه همچنان ادامه دارد.

وى ساخت زائرسراهاى ارزان قيمت را موجب شكل گيرى پايتخت مهدويت در مشهد دانست و افزود: به منظور ترويج و گسترش فرهنگ ولایت باید به فرهنگ زیارت و فرهنگ زائران پیاده توجه شده و بستر سازى هاى لازم در اين خصوص انجام شود.

شهردار مشهد با بيان اينكه تاکنون سه هزار هکتار زمین از سوی شهرداری برای ساخت زائرسرا های ارزان قیمت به استان ها واگذار شده است، ادامه داد: در همين راستا تاكنون عملیات اجرایی ۲۱ پروژه از ۳۴ مجوز صادر شده آغاز شده است.