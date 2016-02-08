خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - اسما محمودی: از ساعات ابتدای شب گذشته بار دیگر آسمان شهرهای شرقی استان کرمان مملو از غبار و ریز گردها شده است شدت ریز گردها در منطقه به حدی است که دید افقی در شهرستان ریگان به زیر ۱۰ متر کاهش‌یافته است و رفت‌وآمد مردم نیز با چالش جدی مواجه شده است.

این طوفان شن در حالی در شرق کرمان تا ظهر امروز نیز ادامه یافته است که هم‌اکنون در غرب کشور آسمان بسیاری از شهرها برفی است، بااین‌وجود آسمان کرمان در سال جاری همچنان بخیل مانده و چالش خشک‌سالی را چندین برابر کرده است.

شهرستان ریگان به دلیل قرار گرفتن در مجاورت کانون‌های گردوغبار در کویر لوت و همچنین وجود بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و جریانات محلی طی سال جاری بارها شاهد بروز پدیده گردوغبار بوده است

فرماندار ریگان در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت این شهر بیان کرد: شهرستان ریگان به دلیل قرار گرفتن در مجاورت کانون‌های گردوغبار در کویر لوت و همچنین وجود بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و جریانات محلی طی سال جاری بارها شاهد بروز پدیده گردوغبار بوده است.

امین باقری افزود: درگذشته شهرستان تنها درگیر طوفان‌های شن بود اما هم‌اکنون ریز گردها با بروز هر جریان بادی در منطقه گسترش می‌یابد و زندگی مردم را با چالش مواجه کرده است.

وی در خصوص وضعیت فعلی این شهرستان افزود: از شب گذشته طوفان شن به همراه گسترش شدید ریز گردها در منطقه آغازشده است و تاکنون نیز ادامه دارد.

باقری ادامه داد: شدت آلودگی هوا به حدی است که از سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و کودکان می‌خواهیم در خانه‌ها بمانند و به‌جز موارد ضروری از خانه خارج نشوند و سایر مردم نیز از ماسک استفاده کنند.

افزایش مراجعه مردم به مراکز درمانی

وی گفت: تا صبح امروز ۵۴ نفر به مراکز درمانی شهرستان مراجعه کرده‌اند و این روند به دلیل مشکلات تنفسی همچنان ادامه دارد.

فرماندار ریگان افزود: هم‌اکنون دید افقی در جاده ترانزیتی ریگان به چابهار نیز به‌شدت کاهش‌یافته و از راننده‌ها می‌خواهیم نهایت دقت را در زمان تردد از این شهرستان به کار برند.

وی همچنین ادامه داد: خسارات به فضای سبز شهر، شن گرفتگی معابر و راه‌های روستایی، شن گرفتگی کانال‌های انتقال آب ازجمله مشکلاتی بوده که با آن مواجه هستیم.

وی گفت: برق همه مناطق شهرستان وصل است اما خطوط اینترنتی شهرستان برای مدتی دچار اخلال شده است.

مردم تدابیر ایمنی را رعایت کنند

فرماندار ریگان بیان کرد: شکسته شدن شاخ و برگ درختان در سطح شهر و باغ‌ها و نخلستان های منطقه نیز به‌وفور گزارش‌شده است و از مردم می‌خواهیم در صورت تداوم طوفان مراقبت‌های لازم را انجام دهند تا شاهد خسارات جانی در این خصوص نباشیم.

شاهد تغییر اقلیم در استان کرمان هستیم بطوریکه بر میزان روزهای گرم سال و برشدت گرما افزوده‌شده است و بعد از ۱۷ سال خشک‌سالی پیاپی حالا دیگر بسیاری از قنات‌ها، چشمه‌ها، رودخانه‌های فصلی و دریاچه‌ها و حوزه‌های آبگیر منطقه خشک‌شده‌اند

محمد ایران‌منش، کارشناس محیط‌زیست در گفتگو با مهر اظهار داشت: متأسفانه شاهد تغییر اقلیم در استان کرمان هستیم بطوریکه بر میزان روزهای گرم سال و برشدت گرما افزوده‌شده است و بعد از ۱۷ سال خشک‌سالی پیاپی حالا دیگر بسیاری از قنات‌ها، چشمه‌ها، رودخانه‌های فصلی و دریاچه‌ها و حوزه‌های آبگیر منطقه خشک‌شده‌اند و بستر این منابع آبی به منبع اصلی ریز گردها تبدیل‌شده است.

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر شاهد هستیم طوفان‌های شن در شرق کرمان به‌خصوص در فهرج و ریگان به معضلی اساسی تبدیل‌شده‌اند بطوریکه بعد از هر طوفان شن ریز گردها نیز گسترش می‌یابند و مشکلات تنفسی را برای مردم ایجاد می‌کنند.

ایران‌منش افزود: بادهای ۱۲۰ روزه سیستان نیز به سمت مناطق شرقی استان گسترش‌یافته‌اند و بر تعداد این روزها و شدت بادها هم افزوده‌شده است.

وی گفت: این ریز گردها موجب خسارت‌های زیادی نیز به کشاورزان و دامداران شده است و باید برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود در این خصوص کارگروهی در استان شکل‌گرفته است اما به نظر می‌رسد باید با نگاه ملی به این مشکل نگریسته شود و برنامه‌ریزی بین استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان انجام شود زیرا بسیاری از کانون‌های ریز گرد در استان سیستان و بلوچستان وجود دارند.

کانونهای محلی از مهمترین عوامل بروز ریزگردها هستند

حمیده حبیبی، رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: طی روزهای آینده شاهد ناپایداری‌هایی در استان کرمان هستیم که با افزایش ابر در مناطق شمالی استان همراه است اما در شرق استان شاهد وزش باد هستیم.

وی گفت: از شب گذشته این پدیده در شرق کرمان شروع‌شده و پیش‌بینی می‌شود شدت باد در ساعات آینده کاهش یابد.

حبیبی ادامه داد: به دلیل اینکه بسیاری از رودخانه‌های استان خشک‌شده‌اند با وزش هر بادی شاهد بروز پدیده گردوغبار هستیم و اکثر کانون‌های این گردوغبار نیز محلی است هر چه که در شرق استان برخی مواقع متاثر از استان‌های همسایه نیز هستیم.

وی تصریح کرد: گردوغبار در سال‌های اخیر شهرهای بیشتری در استان کرمان را در برمی‌گیرد و شهر کرمان نیز از این مسئله متأثر می‌شود.

در کنار بروز پدیده ریز گردها وزش بادهای متوالی در ریگان که حالا به ۱۵۰ روز در سال رسیده‌اند موجب فرسایش شدید بادی در شرق استان کرمان نیز شده‌اند و ده‌ها روستا هم‌اکنون در محاصره شن‌های روان قرارگرفته‌اند.

وقتی مردم مجبور می شوند از پنجره ها رفت و آمد کنند

بیابان‌زایی در شرق کرمان حالا دیگر دامان مردم شهرهای بزرگ ازجمله ریگان و فهرج را نیز گرفته است و به نظر می‌رسد در صورت عدم چاره‌اندیشی برای حل این مشکل به‌زودی شاهد موج مهاجرت‌ها از منطقه خواهیم بود.

میزان ورود شن‌های روان به باغ‌ها، نخلستان‌ها و معابر روستاها به حدی است که در برخی موارد پس از اتمام طوفان شن، سطح پنجره خانه‌ها با زمین بیرون از خانه‌ یکی می‌شود و مردم به‌ناچار برای عبور و مرور از پنجره‌ها استفاده می‌کنند.

کشاورزان نیز در هرسال مجبورند چندین کامیون شن را از نخلستان‌های خود خارج کنند و کانال‌های و چاه‌های آب نیز زیر شن‌های روان فرو می‌روند.

مهم‌ترین عامل تثبیت شن‌های روان در این بخش از استان جنگل‌های کهور و جنگل‌های دست کاشت در اطراف کانون‌های بیابانی منطقه است که حالا بسیاری از این عرصه‌های جنگلی نیز رفته‌رفته خود به زیر شن‌های روان فرورفته‌اند.

عدم برنامه‌ریزی و عملی نشدن طرح‌ها برای مقابله با ریز گردها مردمان کویر را در آستانه کوچ از مناطق عشایری و روستایی قرار داده است و چاره‌اندیشی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.