تاخیر کارانه پرداختی پرستاران مثل پزشکان/ پرستار جویای کار نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزابیگی در نشست خبری که روز دوشنبه در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد، به تشریح وضعیت پرستاری در کشور پرداخت و گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه ۴۵ هزار پرستار بکارگیری شدند و در برنامه پنجم نیز ۲۳ هزار نیروی پرستاری جذب شده اند. همچنین در جریان اجرای طرح تحول نظام سلامت ۱۶ هزار پرستار جذب مراکز درمانی شدند.

وی با تاکید بر اینکه امکان ندارد پرستار بیکار داشته باشیم، افزود: پرستار جویای کار غیرممکن است بیکار بماند.

میرزابیگی، سطح بندی خدمات پرستاری را راهکار برون رفت از کمبودهای نیروی پرستاری دانست و ادامه داد: در موضوع پرستاران شرکتی دچار عدم امنیت شغلی و همچنین رعایت نکردن حقوق و مزایای این قبیل پرستاران بودیم که بر همین اساس برای اولین بار با ایجاد یک موسسه تخصصی زیر نظر هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت بالغ بر ۳ هزار پرستار شرکتی تحت پوشش قرار گرفته‌اند و بزودی ۷ هزار نفر دیگر از پرستاران شرکتی تحت پوشش این موسسه قرار می گیرند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، تضمین امنیت شغلی و همچنین حقوق و مزایای مشابه پرستاران استخدامی را از جمله مزیت های پرستاران شرکتی دانست که تحت پوشش این موسسه قرار گرفته اند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از ۸ سال و چند ماه از تصویب آن، توضیح داد: تعرفه های خدمات پرستاری در شورای عالی بیمه است و جلسات کارشناسی با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری در دستور کار قرار دارد.

میرزابیگی به موضوع کارانه پرستاران اشاره کرد و افزود: کارانه پرستاران بین ۲ تا ۲.۵ برابر افزایش پیدا کرده و من معتقدم جامعه پرستاری از میزان کارانه ای که دریافت می کند، گلایه ندارد بلکه گله‌مندی آنها از تاخیر در پرداخت کارانه ها است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مسئولان سازمان نظام پرستاری مدعی شده اند ۱۴ هزار پرستار جویای کار در کشور داریم، اظهار داشت: من آمار ۱۴ هزار پرستار بیکار را به هیچ عنوان قبول ندارم و ما حاضریم هر تعداد پرستار جویای کار به وزارت بهداشت معرفی شود، آنها را جذب کار کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تاخیر در پرداخت کارانه های پرستاران به مانند پزشکان در بیمارستان هاست، خاطرنشان کرد: در هر بیمارستانی که پرستاران کارانه های خود را با تاخیر چند ماهه دریافت می کنند، پزشکان همان بیمارستان نیز با تاخیر کارانه های خود را دریافت می کنند و هیچ تفاوتی بین زمان دریافت کارانه های پرستاری و پزشکی در بیمارستان ها وجود ندارد.

میرازبیگی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سخنگوی وزارت بهداشت مدعی شده برخی از مسئولان سازمان نظام پرستاری ادعای نمایندگی جامعه پرستاری را دارند، اظهار داشت: سازمان نظام پرستاری به عنوان نماینده جامعه پرستاری تلقی می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وزارت بهداشت از برگزاری همایش روز پرستار در روز شنبه ۲۴ بهمن در برج میلاد خبر دارد و آیا وزیر بهداشت در این همایش حضور می یابد، گفت: من این خبر را از شما می شنوم و اطلاعی از این همایش نداریم. اما وزارت بهداشت در صدد برنامه ریزی برای برگزاری همایش روز پرستار است.