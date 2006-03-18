حلول سال نو در " ميل رادكان " رصد خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، ستاد تسهيلات نوروزي خراسان رضوي اعلام كرد: همچنين تا اول فروردين 85 تور يك روزه اي از مشهد به اين محل راه اندازي مي شود.

حركت اين تورها همه روزه از ساعت 6 صبح از محل ميدان فردوسي مشهد صورت مي گيرد. علاقمندان براي ثبت نام در اين تور مي توانند به روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي واقع درميدان راهنمايي بلوار شهيد صادقي (بلوار سازمان آب) و يا به انجمن دوستداران ميراث فرهنگي آريا دوستان جوان در دانشگاه فردوسي مراجعه كنند.

ميل رادكان واقع در مشرق روستاي رادكان و 26 كيلومتري شمال غرب شهرستان چناران با گند مخروطي شكل منسوب به مقبره يكي از حكام مغول است. رويه اين بنا با آجرهاي چيده شده و با اشكال هندسي زينت يافته و داراي 36 برجستگي استوانه ستون نماست كه بر زيبايي آن افزوده است.

ميل رادكان اگر چه يك مقبره است اما به دليل ارتفاع 25 متري آن كه از اضافه دور قابل تشخيص است نقش راهنمايي كاروانيان را نيز داشته است.