به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی لرستان شهرام ملکی با اشاره به افتتاح ۱۵ پروژه راهسازی همزمان با دهه فجر در لرستان اظهار داشت: از این تعداد پروژه ۱۳ مورد در حوزه راههای اصلی و فرعی و دو پروژه مربوط به حوزه راههای روستایی است.

وی تصریح كرد: این پروژه ها شامل عملیات روكش آسفالت راههای اصلی و فرعی به طول ۵۵ كیلومتر، روكش آسفالت راههای روستایی به طول ۱۰۰ كیلومتر، احداث و تكمیل چهار خطه ها به طول ۹ كیلومتر و ... است.

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان همچنین تعریض، راهشكافی و بهسازی راههای اصلی و فرعی به طول ۳۰ كیلومتر، احداث و آسفالت راههای روستایی به طول ۱۷۳ كیلومتر و احداث یک دستگاه تقاطع غیر همسطح در محور خرم آباد - بروجرد از دیگر پروژه های راهسازی لرستان را از دیگر پروژه های افتتاح شده در این ایام برشمرد.