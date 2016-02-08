دلیل لغو نشست «مالاریا»/ به جشنواره اعلام کرده بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، لغو نشست های خبری امروز ۱۹ بهمن در برج میلاد حاشیه هایی را در پی داشت و باعث دلخوری اصحاب رسانه شد که مسعود ردایی تهیه کننده «مالاریا» درباره لغو نشست خبری این فیلم بیان کرد: ما از چند روز پیش به دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر اعلام کرده بودیم که فقط در مراسم فرش قرمز و استیج شرکت می کنیم و ضمن احترام به اهالی رسانه و منتقدان و عکاسان در نشست خبری صبح روز بعد حضور نخواهیم یافت.

وی افزود: ما ضمن احترام به اهالی رسانه و کسانی که همیشه حامی فیلم های پرویز شهبازی بوده اند، قصد داریم در آستانه اکران یک نمایش مستقل برای منتقدان و اهالی رسانه داشته باشیم و بعد از آن در نشستی به پرسش های خبرنگاران به طور جامع پاسخ خواهیم داد.

تهیه کننده «مالاریا» تاکید کرد: ما وظیفه داشتیم به دبیرخانه جشنواره اعلام کنیم که در نشست حضور نمی یابیم که از چند روز پیش این کار انجام شد و مسئولیت اطلاع رسانی نکردن این موضوع بر دوش بخش اطلاع رسانی جشنواره است.

پرویز شهبازی کارگردان فیلم «مالاریا» نیز به خبرنگار مهر گفت: ما به احترام اهالی رسانه و منتقدان از چند روز قبل به دبیرخانه جشنواره اعلام کرده بودیم که در نشست حضور نمی یابیم.