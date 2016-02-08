  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۴

در گفتگو با مهر مطرح شد

دلیل لغو نشست «مالاریا»/ به جشنواره اعلام کرده بودیم

دلیل لغو نشست «مالاریا»/ به جشنواره اعلام کرده بودیم

تهیه کننده و کارگردان فیلم «مالاریا» درباره لغو نشست خبری این فیلم بیان کردند که از چند روز پیش به دبیرخانه اعلام کرده بودند که برای نشست در برج میلاد حضور پیدا نخواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، لغو نشست های خبری امروز ۱۹ بهمن در برج میلاد حاشیه هایی را در پی داشت و باعث دلخوری اصحاب رسانه شد که مسعود ردایی تهیه کننده «مالاریا» درباره لغو نشست خبری این فیلم بیان کرد: ما از چند روز پیش به دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر اعلام کرده بودیم که فقط در مراسم فرش قرمز و استیج شرکت می کنیم و ضمن احترام به اهالی رسانه و منتقدان و عکاسان در نشست خبری صبح روز بعد حضور نخواهیم یافت.

وی افزود: ما ضمن احترام به اهالی رسانه و کسانی که همیشه حامی فیلم های پرویز شهبازی بوده اند، قصد داریم در آستانه اکران یک نمایش مستقل برای منتقدان و اهالی رسانه داشته باشیم و بعد از آن در نشستی به پرسش های خبرنگاران به طور جامع پاسخ خواهیم داد.

تهیه کننده «مالاریا» تاکید کرد: ما وظیفه داشتیم به دبیرخانه جشنواره اعلام کنیم که در نشست حضور نمی یابیم که از چند روز پیش این کار انجام شد و مسئولیت اطلاع رسانی نکردن این موضوع بر دوش بخش اطلاع رسانی جشنواره است.

پرویز شهبازی کارگردان فیلم «مالاریا» نیز به خبرنگار مهر گفت: ما به احترام اهالی رسانه و منتقدان از چند روز قبل به دبیرخانه جشنواره اعلام کرده بودیم که در نشست حضور نمی یابیم.

کد مطلب 3045192
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها