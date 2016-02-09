مازیار یونسی رهبر ارکستر سمفونیک «آی سو» در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه‌های گروه برای سال آینده اینگونه اشاره کرد: با توجه به اینکه در جشنواره موسیقی فجر امسال شرکت نداشتیم تصمیم گرفتیم بعد از استراحتی که تا پایان امسال در نظر گرفته ایم کنسرتی را اردیبهشت ماه سال آینده برگزار کنیم.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته در این کنسرت آثاری از شریف لطفی، پیمان یزدانیان و اگر امکان داشته باشد حسین علیزاده برای مخاطبان اجرا می شود که در مورد آخری باید به این نکته اشاره کنم که هم اکنون مشغول مذاکره با استاد علیزاده هستم که اگر این امکان وجود داشته باشد بتوانیم از آثار این هنرمند شایسته موسیقی نیز استفاده کنیم.

یونسی درباره دلایل حضور نیافتن ارکستر «آی سو» در این دوره از جشنواره موسیقی فجر توضیح داد: ما در چندین دوره از جشنواره حضور جدی داشتیم که خوشبختانه مخاطبان نیز از این حضور استقبال خوبی به عمل آوردند اما با توجه به اینکه سیاست های دوره سی و یکم فجر تغییر کرد و البته ما نیز دیر برای حضور در جشنواره اقدام کرده بودیم بنابراین نتوانستیم در این دوره حضور پیدا کنیم. مدیران جشنواره نیز ترجیح دادند گروه های دیگر در جشنواره حضور پیدا کنند و ما به این تصمیم احترام می گذاریم و امیدواریم جشنواره امسال رویدادی پربار و پرمخاطب باشد.

ارکستر سمفونیک آی سو فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ تحت مدیریت هنری کریستین شولز مدیر ارکستر سمفونیک وین آغاز کرد. کریستین شولز که سال‌هاست در مسند نوازنده ویولنسل ارکستر سمفونیک وین مشغول نوازندگی است، در نبود خود وظیفه مدیریت ارکستر و رهبری آن را برعهده مازیار یونسی قرار داده است.