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۲۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۰۲

/ در ايام نوروز /

80 پاسدار فرهنگي از اماكن تاريخي خراسان رضوي حفاظت مي كنند

80 پاسدار فرهنگي از اماكن تاريخي خراسان رضوي حفاظت مي كنند

معاون حراست امنيتي و انتظامي ستاد تسهيلات نوروزي خراسان رضوي گفت: 80 پاسدار فرهنگي به مدت يك ماه از اول فروردين 85 ، به صورت ويژه حفاظت و صيانت از ابنيه ها و اماكن تاريخي استان را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسن زماني با اشاره به اينكه پاسداران فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در تمام ايام سال نيز از آثار و ابنيه هاي تاريخي حفاظت مي كنند ، افزود: پاسداران فرهنگي در قالب يگان حفاظت از ابنيه هاي تاريخي استان در تمامي مجموعه ها و مبادي ورودي استان به ويژه مشهد با فرم مشخص به مراقبت مي پردازند تا هنگام بروز حادثه از عملكرد بالاتري برخوردار باشند.

به گفته وي ، از مجموع كل پاسداران ميراث فرهنگي حدود 40 پاسدار به صورت ويژه براي رفاه حال زائران و گردشگران در مكان هاي سياحتي و زيارتي مشهد به فعاليت مي پردازند.

زماني با بيان اينكه 30 نفر در تعطيلات  نوروز به پاسداران فرهنگي اضافه شده اند ، تصريح كرد: سعي شده در يگان حفاظت از ظرفيت هاي دانشجويي و دانشگاهي نيز استفاده شود.

وي به منظور رفاه حال زائران و مسافران نوروزي شماره 7262040-0511 را جهت اعلام بروز حادثه يا مشاهده تخلف در آثار و موارد مشكوك اعلام كرد.

کد مطلب 304522

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