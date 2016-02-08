به گزارش خبرگزاری مهر، مشترکان اعتباری این اپراتور که سرویس شارژ خودکار را فعال میکنند، بدون نیاز به خرید مکرر شارژ، به بانک این اجازه را میدهند تا به صورت خودکار مبلغ شارژ را از حسابشان کسر کند.
با استفاده از این سرویس، هر بار که مقدار شارژ مشترک به آستانه تعیین شده برسد، به صورت خودکار، حساب ایرانسل او به مبلغی که از پیش تعیین کرده است شارژ شده و وی از طریق پیامک از شارژ حسابش مطلع میشود. به این ترتیب، نگرانی مشترک بابت نداشتن شارژ در زمان ضرورت از بین میرود.
مشترکان اعتباری ایرانسل میتوانند برای فعال کردن رایگان این سرویس، به بخش «حسابهای ریالی» در وبسایت بانکداری اینترنتی بانک ملت مراجعه و در قسمت «مديريت قبض و خريد شارژ سيمكارت اعتباری» با انتخاب «بانک پرداخت» درخواست فعالسازی را ثبت کنند. به زودی امکان استفاده از این سرویس برای دارندگان حساب سایر بانکها نیز فراهم میشود.
بر اساس این گزارش، شارژ سیمکارت از طریق وبسایت ایرانسل به نشانی www.irancell.ir نیز برای مشترکان اعتباری امکانپذیر است. همچنین مشترکان ایرانسل میتوانند با نصب اپلیکیشن «ایرانسل من» نسبت به مدیریت حساب ایرانسلی خود اقدام کنند.
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