یادواره ۴۸ شهید فجرآفرین استان گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، یدالله جوانی در مراسم یادواره ۴۸ شهید فجرآفرین استان گلستان و ۵۳ شهید کارمند شهرستان گرگان که با حضور خانوادههای این شهدا ظهر دوشنبه برگزارشد، گفت: مجلسی که با یاد شهدا برگزار میشود ارواح آن شهیدان نیز در آن مجلس حضور دارند.
جوانی با بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری این مراسمها به یاد آوردن حماسه آفرینی این شهدا است، افزود: باید به این نکته بپردازیم که این شهدا برای چه شهید شدند، در چه مسیری به شهادت رسیدند و ما چگونه میتوانیم آنها را الگوی حرکتی خود قرار دهیم.
وی تصریح کرد: شهیدان ستارههای درخشان راهنمایی ما برای حرکت و تشخیص وظیفه و همچنین راهنمای ما برای حرکت در مسیر انقلاب اسلامی هستند.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه شهدا پرچمداران استقلال، عزت و امنیت اسلام هستند، اظهارکرد: اگر این عزیزان که امروز به یاد آنان این مراسم برگزار شد به وظیفه خود عمل نمیکردند انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هرگز به وجود نمیآمد.
جوانی افزود: اگر به آموزههای دینی توجه کنیم به این نتیجه میرسیم که هرکسی میخواهد راه خدا را ادامه دهد باید با طاغوت مبارزه کند.
وی تصریح کرد: اگر این رشادتها و مجاهدتها نبود دشمن انقلاب اسلامی را ساقط میکرد و دوباره حکومت طاغوت به کشور باز میگشت.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به فرموده امام خمینی (ره) دررابطه با طاغوت گفت: بر جامعه یا خدا حکومت میکند یا طاغوت.
جوانی افزود: اساساً مجاهدان در راه خدا از اولیاء خدا هستند و در رژیم قبل از انقلاب که طاغوتی بود امام خمینی (ره) قیام کردند و مردم لبیک گفتند و انقلاب به پیروزی رسید.
وی تصریح کرد: دشمنان ما برای اینکه جمهوری اسلامی برای سایر کشورها به مدل تبدیل نشود جنگ را به راه انداختند تا انقلابمان مستقل نشود.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اظهارکرد: عربستان به عنوان مدعی هدایت کننده جامعه اسلامی یمن را مورد حمله قرار میدهد با این بهانه که طرفداران ایران در یمن به قدرت نرسند.
یدالله جوانی افزود: در سوریه بحران ایجاد کردند و از بشاراسد خواستند با ایران قطع رابطه کند اما او قبول نکرد و از طرفی دیگر داعش را در عراق به وجود آوردند تا به وسیله آن بازوان ایران را در منطقه قطع کنند که در آن هم موفق نبودند.
وی تصریح کرد: رویارویی حق و باطل همیشه با پیروزی حق همراه است؛ مانند زمانی که دشمنان میخواستند انقلاب به پبروزی نرسد که رسید و زمانی میخواستند جمهوری اسلامی تشکیل نشود که تشکیل شد .
مشاورعالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اظهارکرد: دشمنان جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که برای شکست نظام جمهوری باید به سراغ عوامل دخیل در پیروزی انقلاب یعنی مردم بروند و از آن طریق انقلاب را هدف قرار دادند.
جوانی در ادامه افزود: دشمنان فهمیدند برای اینکه مردم را در مقابل جمهوری اسلامی قراردهند باید به سراغ ایمان، باور و ارزشهای مردم بروند چرا که وقتی مردم اعتقاد نداشته باشند دیگراز نظام پشتیبانی نمیکنند و به همین دلیل فتنه سال ۸۸ را طراحی کردند.
لازم به ذکر است که در پایان مراسم از خانوادههای ۴۸ شهید فجرآفرین گلستانی و ۵۳ شهید کارمند شهرستان گرگان تجلیل و قدردانی شد.
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