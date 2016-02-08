۶۶۲ شعبه اخذ رأی در کرج آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی ایرانی در جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات که پیش از ظهر امروز در فرمانداری شهرستان کرج برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت آموزش موضوعات حقوقی مرتبط با قانون انتخابات در کنار آموزش های اجرایی به مجریان انتخابات، گفت: مقدمات برگزاری انتخابات توسط ستاد انتخابات شهرستان کرج فراهم شده و ۶۶۲ شعبه با بیش از ۱۴ هزار نیروی برگزار کننده انتخابات آمادگی کامل دارند.

وی افزود: همه کسانی که در شعب اخذ رای مسئولیت اجرایی دارند، باید آموزش های لازم را ببینند و نسبت به شرح وظایف خود توجیه باشند. چرا که مجریان انتخابات باید بدانند در صورت تخلف از شرح وظایف نسبت به وجود آمدن هر گونه خلل در اجرای انتخابات مسئولند و باید در مقابل قانون پاسخگو باشند.

ایرانی با تاکید بر اینکه در این دوره از انتخابات شاخص هایی برای اعضاء صندوق، نماینده فرماندار و عوامل اجرایی تعریف شده، گفت: مهمترین این شاخص ها امانتداری و قانونمندی است.

فرماندار کرج گفت: در ستاد انتخاباتی شهرستان کرج، به صورت جدی موضوع تخلف مجریان انتخاباتی پی گیری می شود چرا که هر گونه اهمال در برگزاری انتخابات سالم و قانونمند، زیرپا گذاشتن حق الناس و آرمان های نظام است و هیچ یک از مجریان انتخابات نباید حتی به دلیل عدم آگاهی از قوانین، موجب به وجود آمدن اختلال در برگزاری انتخاباتی سالم و بی شائبه شوند.

ایرانی تصریح کرد: دولت ۲ انتخابات مهم و سرنوشت ساز را با آمادگی کامل و رعایت امانتداری و بیطرفی برگزار خواهد کرد و همه عوامل اجرایی باید متعهد به منشور انتخابات باشند.

وی افزود: همه ما مجریان انتخابات زیر ذره بین قضاوت مردم هستیم و باید طوری رفتار کنیم که با برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند، سربلند از این آزمون بیرون بیاییم.

وی ابراز امیدواری کرد که در ۷ اسفند ماه هم از سوی داوطلبان و هم ان شاالله با مشارکت حداکثری، انتخاباتی سالم برگزار شود.

در پایان این جلسه برخی موضوعات مربوط به تامین تجهیزات و نیروی انسانی مناسب برای شعب اخذ رای مورد بررسی اعضای کمیته فناوری اطلاعات فرمانداری کرج قرار گرفت و مقرر شد تمام پیش بینی های لازم برای مشکلات احتمالی مورد رصد مسئولان قرار گیرد تا تمهیدات لازم برای حل مشکلات احتمالی پیش از برگزاری انتخابات اتخاذ شود.