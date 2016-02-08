به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی ظهر امروز در آیین افتتاح مرکز آگاهیرسانی، پشتیبانی وامداد رایانهای جنوب غرب کشور در سالن جلسات ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: هدف ما توسعه زیرساختهای کشور در حوزه فناوری اطلاعات است تا مردم از تلفن و اینترنت استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه اصلیترین و مهمترین هدف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه پهنای باند اینترنت است ادامه داد: افزایش پهنای باند در خدمت توسعه علمی، رونق کسبوکارها و اشتغالزایی بخش دانشگاهی باشد.
واعظی افزود: ۱۷ درصد فارغالتحصیلان دانسگاهی در حوزه فناوری اطلاعات هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بهطور جدی اعتقادداریم روی تولید محتوای الکترونیک در حوزه فضای مجازی و سایبری کمکاری شده هرچند روی کاغذ بسیار کارشده است.
واعظی بیان کرد: در رابطه با خدمات فناوری اطلاعات همه فعالیتهای دولت باید روی شبکه قرار بگیرد و بهویژه در حوزه برنامهنویسی که بهسرعت در حال گسترش و کارهایی در حال انجام است که با جدیت دنبال میشود.
وی عنوان کرد: محققان میتوانند حداکثر استفاده را از این فضا داشته باشند چون درگذشته اساتید دانشگاه برای رزرو حتی یک بلیت و شرکت در کنفرانس مشکل واریز پول داشتند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه در وزارتخانه بهشدت نیازمند همکاری با دانشگاه در بخش آی سی تی و ماهواره هستیم، گفت: امروز فناوری اطلاعات بهسرعت در حال گسترش است. یا اینکه باید خودمان این دانش را بومی کنیم و به آن مسلط شویم یا خریدار کالای آنها باشیم.
واعظی ادامه داد: ما توانایی این راداریم که محققان ما در بخش سختافزار و ترم افزارکارهای بزرگ کنند و در بخش ترم افزار استعداد ایرانی خیلی بیشتر ازآنچه هست خودش را نشان داده است.
نظر شما