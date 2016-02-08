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۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۷

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد:

سهم ۱۷ درصدی فناوری اطلاعات در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

سهم ۱۷ درصدی فناوری اطلاعات در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

اهواز - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۱۷ درصد فارغ‌التحصیلان کشور در حوزه فناوری اطلاعات هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی ظهر امروز در آیین افتتاح مرکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی وامداد رایانه‌ای جنوب غرب کشور در سالن جلسات ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: هدف ما توسعه زیرساخت‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات است تا مردم از تلفن و اینترنت استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین و مهم‌ترین هدف وزارت  ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه پهنای باند اینترنت است ادامه داد: افزایش پهنای باند در خدمت توسعه علمی، رونق کسب‌وکارها و اشتغال‌زایی بخش دانشگاهی باشد.

واعظی  افزود: ۱۷ درصد فارغ‌التحصیلان دانسگاهی در حوزه فناوری اطلاعات هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: به‌طور جدی اعتقادداریم روی تولید محتوای الکترونیک در حوزه فضای مجازی و سایبری کم‌کاری شده هرچند روی کاغذ بسیار کارشده است.

واعظی بیان کرد: در رابطه با خدمات فناوری اطلاعات همه فعالیت‌های دولت باید روی شبکه قرار بگیرد و به‌ویژه در حوزه برنامه‌نویسی که به‌سرعت در حال گسترش و کارهایی در حال انجام است که با جدیت دنبال می‌شود.

وی عنوان کرد: محققان می‌توانند حداکثر استفاده را از این فضا داشته باشند چون درگذشته اساتید دانشگاه برای رزرو حتی یک بلیت و شرکت در کنفرانس مشکل واریز پول داشتند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه در وزارتخانه به‌شدت نیازمند همکاری با دانشگاه در بخش آی سی تی و ماهواره هستیم، گفت: امروز فناوری اطلاعات به‌سرعت در حال گسترش است. یا اینکه باید خودمان این دانش را بومی کنیم و به آن مسلط شویم یا خریدار کالای آنها باشیم.

واعظی ادامه داد: ما توانایی این راداریم که محققان ما در بخش سخت‌افزار و ترم افزارکارهای بزرگ کنند و در بخش ترم افزار استعداد ایرانی خیلی بیشتر ازآنچه هست خودش را نشان داده است.

کد مطلب 3045261

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