ملکه هلند به پاکستان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سما نیوز»،«ماکسیما» ملکه هلند از ۹ تا ۱۱ فوریه به اسلام آباد سفر می کند و با «ممنون حسین» رئیس جمهور و «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو خواهد بود. «ماکسیما» نماینده ویژه اقتصادی و توسعه دبیر کل سازمان ملل نیز می باشد.

ماه گذشته نواز شریف نخست وزیر پاکستان در سفر خود به سوئیس در شهر «داووس» سوئیس با «ماکسیما» دیدار و گفتگو کرد و از وی خواست به اسلام آباد سفر کند. نواز شریف برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به سوئیس سفر کرده بود.

هدف ماکسیما از سفر به اسلام آباد توسعه کمکهای سازمان ملل در پاکستان و ایجاد اشتغال برای جوانان می باشد. لازم به ذکر است ملکه هلند در امور خیریه و کارهای عام المنفعه نیز دست دارد. وی علاقه مند به فعالیت در عرصه زنان و کودکان در پاکستان است.