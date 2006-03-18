تساوي تيم هاي ذوب آهن و پاس در نيمه اول

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال ذوب آهن در اين ديدار با توجه به شرايط ميزباني شروع خوبي داشت و با در اختيار گرفتن توپ و ميدان چندين بار دروازه تيم فوتبال پاس را به مخاطره انداخت. اما با گذشت زمان ، تيم ميهمان بر ميدان بازي تسلط پيدا كرد و هرچه بيشتر از بازي گذشت برخطرات اين تيم نيز افزوده شد.

تيم پاس در دقيقه 25 توسط آرش برهاني در موقعيت گلزني قرار گرفت اما نتوانست از موقعيت به دست آمده بخوبي استفاده كند و توپ مهاجم پاس به آرامي در دستان دروازه بان ذوب، آرام گرفت. در دقايق 42 و 43 نيز محسن بياتي نيا دو بار به شكل جدي دروازه تيم ميزبان را تهديد كرد اما در نتيجه بازي تغييري حاصل نشد تا هر دو تيم با نتيجه مساوي بدون گل زمين مسابقه را ترك كنند.