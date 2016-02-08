غرب در تلاش است سوئد را ترغیب به پیوستن به ناتو کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «الکسی مشکوف» معاون وزیر خارجه روسیه گزارش اخیر ناتو مبنی بر تلاش روسیه برای حمله اتمی به استکهلم معاون وزیر خارجه روسیه این اظهارات را تلاش ناتو برای ترغیب سوئد برای عضویت در ناتو خواند.

روز 28 ژانویه دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) با ارائه گزارشی مدعی شد روسیه در 3 سال گذشته حداقل 18 بار حمله به استکهلم را شبیه سازی کرده است ه برخی از آنها شبیه سازی حمله اتمی این کشور به برخی از هم پیمانان ناتو بوده است.

مشکوف با اشاره به اهداف این گزارش گفت: اظهاراتی از این قبیل دارای زوایای مختلفی هستند. در حال حاضر مباحث بسیاری در سوئد درباره ادامه وضعیت بی طرفی این کشوربعد از این گزارش مطرح شده اند و عده ای هم در تلاش هستند تا این کشور به عضویت در ناتو تشویق شود.

وی گفت این چیزها یک دلیل دارد و آن افزایش روس هراسی در سوئد است تا با ایجاد ترس در بین مردم سوئد آنها را متمایل به عضویت در ناتو بکنند.