خطر کاهش سن مصرف مواد آرایشی در کشور/لزوم آگاهی بخشی به جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، امید عبدی در نشست خبری که امروز دوشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این معاونت را در استان‌های غربی کشور نیز پوشش می‌دهد و سطح خدمات دهی خود را گسترده نموده است.

این مسئول نسبت به کاهش سن مصرف مواد آرایشی در کشور هشدار جدی داد و افزود: متاسفانه سن مصرف مواد آرایشی در کشور به زیر ۱۵ سال رسیده و ایران هم اکنون هفتمین کشور مصرف کننده مواد آرایشی در جهان و دومین کشور در خاورمینه محسوب می‌شود و این آمار بسیار نگران کننده است.

عبدی مصرف این میزان بالای مواد آرایشی در کشوری اسلامی را مایه تاسف دانست و بیان کرد: در کشورهای اروپایی عمدتا افراد در سنین بالا از مواد آرایش استفاده می‌کنند اما در ایران استفاده بی قید و شرط از لوازم آرایش به زیر ۱۵ سال رسیده و باید بحث فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به نوجوانان را از مدارس به طور جدی دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد سُرب مصرفی در کشور از طریق استفاده از مواد آرایشی وارد بدن می‌شود، گفت: هر اندازه که ماندگار مواد آرایشی بر روی پوست بیشتر باشد خطر و ضرر آن نیز بیشتر است و در کلینیک‌ها با بیمارانی مواجه می‌شویم که به دلیل مصرف مواد آرایشی نامرغوب و غیراستاندارد دچار امراض پوستی خفیف تا عمقی شده‌اند.

عبدی در ادامه خواستار توجه جدی مسئولان کشور نسبت به اصلاح قوانین غذا و دارو شد و بیان کرد: قوانین فعلی همان قانون ۵۰ سال پیش است که انطباقی با نیاز روز ندارد و دلیل این امر پیگیری نکردن، عدم وجود افراد دلسوز در مجلس و... است که درخواست ما اقدام سریع و هدفمند برای اصلاح قوانین غذا و دارو است.

وی در ادامه نشست به ضعف فرهنگ اطلاعات در زمینه مصرف کالاهای سلامت محور اشاره کرد و افزود: نباید کیفیت را فدای کمیت کرد و متاسفانه ما بیشترین ضربه را از ارزانی کالاها می‌خوریم و لذا باید سیاست‌های تشویقی برای ارتقا کیفیت کالاهای تولیدی در خصوص بحث صادرات و واردات دنبال کنیم.

عبدی خواستار اطلاع رسانی وسیع در خصوص ارتقا آگاهی مردم در عدم استفاده از کالاهای ناسلام و قاچاق شد و بیان کرد: وزارت بهداشت هیچ تضمینی برای سلامت کالای قاچاق ندارد و بازرسان ما به هیچ عنوان سلامت جامعه را با هیچ جناح و گروهی معاوضه نخواهند کرد و همچون سربازان خط مقدم برای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق تلاش می‌کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به مشکل جدی کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت در کشور گفت: خط قرمز ما کالاهایی است که سلامت مردم را تهدید می‌کند و کارخانجات تولید مواد غذایی نیز باید در نگاه خود تضمین سلامت مردم رامورد توجه قرار دهند و متاسفانه رویکرد بسیاری از شرکت‌های تولیدی فقط جنبه سودآوری و پول است.

عبدی در خصوص عرضه داروی ترامادول و بایومادول گفت: به هیچ داروخانه‌ای داروی ترامادول به ویژه در یک سال گذشته برای عرضه و فروش ندادیم و اگر داروخانه‌ای تقاضا کند در سامانه ثبت و اقدام لازم صورت می‌گیرد و در این خصوص نیز سامانه‌ای طراحی شده تا در روندی قانونی این دارو در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خواستار دخالت مسئولان انتظامی برای جلوگیری از عرضه داروی ترامادول شد و گفت: جای سوال دارد که چرا برخورد لازم و اثرگذار با فروشندگان غیرقانونی داروی ترامادول در استان صورت نمی‌گیرد.

عبدی مصرف غذای سنتی با روش پخت صحیح را تضمین کننده سلامت مردم دانست و بیان کرد: باید ذائقه مردم نسبت به مصرف مواد غذایی تغییر کند و به جای مصرف غذاهای فانتزی غذای سنتی مصرف نمایند.

وی به مشکل تبلیغات کاذب ماهواره‌ای اشاره کرد و گفت: محصولات آرایشی و دارویی همچون ترک اعتیاد، لاغزی و چاقی و... که از کانال‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود هیچگونه مستندات علمی و مجوز ندارند هیچ تضمینی برای آن‌ها وجود ندارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: مردم باید بدانند که عطاری‌ها جای عرضه داروی ترک اعتیاد و چاقی و لاغری و مکل‌های ورزشی نیست و سلامت خود را به خطر نیاندازند و رسانه‌ها نیز بیشتر در این زمینه یاری رسان حوزه سلامت باشند.